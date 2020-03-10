Yeni Mercedes-Benz Vito tanıtıldı

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Satışa sunulduğu günden bu yana 9 kişilik araç dünyasına yön veren Mercedes-Benz Vito yenilendi. Dijital dünya lansmanı gerçekleştilen aracın 2020’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

İşte hem tasarım hem de teknoloji anlamında çok daha modern bir seviyeye getirilen Yeni Mercedes-Benz Vito’nun tüm detayları.

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Dış ve iç tasarımdaki yenilikler

Mercedes-Benz yeni Vito’nun karakteristik ve dinamik tasarımını yeniden yorumladı. Gövde renginde ön tamponlarla bütünleşen tamamen yeni ön ızgarasıyla dikkat çeken aracın tüm versiyonlarında "tamamen krom" ön ızgara opsiyonel olarak sunuluyor.

Yeni Vito’nun iç mekânına da dokunuşlar yapıldı. Daha önce kullanılan “Tunja” kumaş yerini esnek bir yapı ve şık bir görünüm sunan “Caluma” kumaşa bıraktı. Ayrıca ön konsolun sol ve sağ ucundaki sportif görünümlü yeni havalandırma ızgaraları hemen fark ediliyor.

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Zengin eğlence çözümleri

Yenilenen Vito’da bilgi-eğlence sistemleri konusunda da yenilikler var. Giriş seviyesinde Audio 10 dahil yeni Vito’nun tüm radyo seçeneklerinde dijital radyo (DAB+) kullanıma sunuluyor. Bu sayede uzun yolda da radyo yayını net ve berrak bir şekilde dinlenebiliyor.

Audio 10’da Bluetooth üzerinden eller serbest telefon görüşmesi yapılabildiğini belirtelim. Ayrıca USB girişi üzerinden akıllı telefon şarj edilebiliyor.

Audio 30 ve Audio 40 ile birlikte 7 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay / Android Auto entegrasyonu devreye giriyor. Bu versiyonlar, 180° açılı geri görüş kamerasının ekranı olarak da görev yapıyor. Audio 40'ta entegre navigasyonu ekran üzerinden yönetmek mümkün.

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Güçlü motor seçenekleri

Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli Mercedes-Benz Vito versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor.

Vito 114 CDI

Giriş seviyesinde bizi 136 beygir güç ve 330 Nm tork değerine sahip Vito 114 CDI karşılıyor. (Yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 173-154 gr/km)

Vito 116 CDI

Bir üst seviyede 163 beygir güç ve 380 Nm tork değerine sahip Vito 116 CDI var. (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/km)

Vito 119 CDI

En üstte ise 190 beygir güç ve 440 Nm tork değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor. (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km)

Vito 124 CDI

Yeni nesil ile birlikte sınıfının en güçlü motoru Vito 124 CDI da sunuluyor. Bu motor seçeneği 239 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. (Yakıt tüketimi karma 6,4-6,3 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 168-166 gr/km)

Hızlanma anında mevcut 500 Nm’ye ek olarak 30 Nm “Overtorque” devreye giriyor. Vito 124 CDI, 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşıyor ve 210 km/s maksimum hız yapıyor.

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Yüksek verimli ve çevre dostu motor nesli

Yeni OM 654 motor nesli, OM 651 ile kıyaslandığında çok daha verimli ve çevre dostu. Ayrıca daha sessiz ve daha titreşimsiz bir sürüş sunuyor. Gelişmiş teknolojilerle yakıt tüketimini düşürmesinin yanında emisyonları azaltmaya yardımcı oluyor.

9G-TRONIC şanzıman ve AIRMATIC havalı süspansiyon

Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor. Ayrıca ilk kez Vito modelinde sunulacak olan AIRMATIC havalı süspansiyon, kendini yol ve sürüş şartlarına uyarlıyor.

Artırılan yerden yükseklik sayesinde sürüş konforu dalgalı yol yüzeylerinde de korunuyor. Havalı süspansiyon sistemi, sürüş ve yol koşuluna bağlı olarak her bir tekerlekte kendini bağımsız olarak ayarlıyor.

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Güvenlik ve sürüş yardım sistemleri

Yeni Vito'da Aktif Fren Yardımcısı, DISTRONIC ve dijital iç dikiz aynası gibi özelliklerin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 13 adede ulaşmış durumda. Böylece sınıfının en güvenli aracı olma geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

Yeni Aktif Fren Yardımcısı öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılarken, DISTRONIC sistemi sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlatıyor.

Dijital ayna özelliği arka camdaki HDR kameranın yakalamış olduğu görüntüyü geleneksel bir dikiz aynası olarak da kullanılabilen iç dikiz aynasına aktarıyor. Böylece sürücü, Vito’nun arkası tavana kadar yüklü bile olsa iç dikiz aynasından arkayı görebiliyor.

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