Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hem ısı hem de elektrik üreten kiremitler geliştirildi

    Paxos isimli firma ısı ve elektrik üreten çatı kiremitleri geliştirdi. Bu kiremitler sayesinde kışın evinizi daha uygun maliyetlerle ısıtabilir ve tüm sezon boyunca elektrik üretebilirsiniz.
    Hem ısı hem de elektrik üreten kiremitler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın bir çok yerinde kışın evleri ısıtmak için ısı gerekli. Peki ya elektriğimizi sağladığımız güneş panellerinden ısınmamızı da sağlayabilsek? Bunun çözümü ise başka yerden aldığı havayı ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompası cihazlarında yatıyor.

    Ülke olarak gerek ithalat gerek çevre kirliliğini düşürmek için evlerimizde doğalgaz yakmayı bırakmamız gerekiyor. Doğalgaza alternatif olarak en kolay uygulanabilir ısınma yöntemleri ise elektrikli sistemlerden yararlanıyor. Elektrikli ısıtıcılar çok fazla elektrik harcadığından artık Avrupa ve dünya ısı pompasına geçiyor. Çünkü bu sistemler elektrik ile havayı ısıtmak yerine ısı pompasıyla dışarıdaki havadaki ısıtarak eve pompalıyor. Bu teknolojide ortalama elektrik tüketimi 3-5 kat azaltmakta.

    Fakat ısı pompalarının en büyük sorunu kışın dış sıcaklığın düşmesi nedeniyle aynı ısınmayı temin etmek için daha çok çalışması. Bu da doğal olarak verimi düşürüyor ve elektrik tüketimini arttırıyor. 

    Hem ısı hem de elektrik üreten kiremitler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Paxos firması ise buna çözüm olarak hali hazırda elektrik üretmek için yapacağız PV panel kaplı kiremitlerin altına hava yolları koymuş. Az bir güneş ya da bulutlu hava bile olsa PV panelli kiremitlerin ısınması sayesinde alttaki oluklarda hava sıcaklığı artıyor. Bu durumda hemen açılan bir fan sayesinde çift ısı kaynaklı ısı pompası dışardaki hava yerine kiremitlerde ısınan havayı çekiyor. Böylece elektrik tüketimi yıl boyunca %20 kadar azalıyor.

    Daha önce de çatıdan ısınma elde edecek sistemler geliştirilmişti ama bunlar genelde karmaşık sistemlere sahipti. Bazılarının içinde devir daim eden basınçlı klima gazı, su veya hava gibi ısı iletenler mevcut. Paxos burada işi basitleştirmek ve ucuzlatmak için kiremitlerin içine aldığı havayı yukarıdaki oluklu borudan toplayan bir sistem kullanıyor. Bu kadar basit bir sistem belki diğerleri kadar enerji tasarrufu sağlamayabilir ama kesinlikle bozulma ihtimali daha düşük ve bakımı daha kolay olacaktır.

    Hem ısı hem de elektrik üreten kiremitler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Firma üretim haklarını Almanya’nın en büyük firması olan Meyer Burger’e haklarını sattı. Ürününün 1 kW için tüm ekipmanları ile toplam fiyatı 1500 €’yu buluyor. Normal panellere göre biraz daha pahalı olabilir evet ama bu sistemle başka bir çatı yaptırıp bunu üstüne monte etmiyorsunuz bunun kendisi direkt çatı oluyor. 

    Boyutlarına göre m2’de üretebildiği maksimum enerji ise 190 W. Tabii ısı enerjisini buna katılmıyor yapılan testlerde Almanya gibi bir ülkede ısı pompası yıl boyunca %20 daha az elektrik tüketmiş. Çatının ağırlığı ise m2 başına 31 kg ile normal bir beton çatıdan daha hafif olması sağlanmış. En büyük kazanç ise normal çatı yapmak için harcanan iş gücünün yarıya indirilmiş olması olmuş. Almanya gibi aşırı derecede işçiliğin pahalı olduğu bir ülkede toplam maliyeti azaltmada çok önemli.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ubee - evw32c modem direksiyon sınavından kalanlar yorumları en kaliteli sigara karter delinmesi tamiri kabirde günler nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız