Hem ısı hem de elektrik üreten kiremitler geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın bir çok yerinde kışın evleri ısıtmak için ısı gerekli. Peki ya elektriğimizi sağladığımız güneş panellerinden ısınmamızı da sağlayabilsek? Bunun çözümü ise başka yerden aldığı havayı ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompası cihazlarında yatıyor.

Ülke olarak gerek ithalat gerek çevre kirliliğini düşürmek için evlerimizde doğalgaz yakmayı bırakmamız gerekiyor. Doğalgaza alternatif olarak en kolay uygulanabilir ısınma yöntemleri ise elektrikli sistemlerden yararlanıyor. Elektrikli ısıtıcılar çok fazla elektrik harcadığından artık Avrupa ve dünya ısı pompasına geçiyor. Çünkü bu sistemler elektrik ile havayı ısıtmak yerine ısı pompasıyla dışarıdaki havadaki ısıtarak eve pompalıyor. Bu teknolojide ortalama elektrik tüketimi 3-5 kat azaltmakta.

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Fakat ısı pompalarının en büyük sorunu kışın dış sıcaklığın düşmesi nedeniyle aynı ısınmayı temin etmek için daha çok çalışması. Bu da doğal olarak verimi düşürüyor ve elektrik tüketimini arttırıyor.

Tam Boyutta Gör Paxos firması ise buna çözüm olarak hali hazırda elektrik üretmek için yapacağız PV panel kaplı kiremitlerin altına hava yolları koymuş. Az bir güneş ya da bulutlu hava bile olsa PV panelli kiremitlerin ısınması sayesinde alttaki oluklarda hava sıcaklığı artıyor. Bu durumda hemen açılan bir fan sayesinde çift ısı kaynaklı ısı pompası dışardaki hava yerine kiremitlerde ısınan havayı çekiyor. Böylece elektrik tüketimi yıl boyunca %20 kadar azalıyor.

Daha önce de çatıdan ısınma elde edecek sistemler geliştirilmişti ama bunlar genelde karmaşık sistemlere sahipti. Bazılarının içinde devir daim eden basınçlı klima gazı, su veya hava gibi ısı iletenler mevcut. Paxos burada işi basitleştirmek ve ucuzlatmak için kiremitlerin içine aldığı havayı yukarıdaki oluklu borudan toplayan bir sistem kullanıyor. Bu kadar basit bir sistem belki diğerleri kadar enerji tasarrufu sağlamayabilir ama kesinlikle bozulma ihtimali daha düşük ve bakımı daha kolay olacaktır.

Tam Boyutta Gör Firma üretim haklarını Almanya’nın en büyük firması olan Meyer Burger’e haklarını sattı. Ürününün 1 kW için tüm ekipmanları ile toplam fiyatı 1500 €’yu buluyor. Normal panellere göre biraz daha pahalı olabilir evet ama bu sistemle başka bir çatı yaptırıp bunu üstüne monte etmiyorsunuz bunun kendisi direkt çatı oluyor.

Boyutlarına göre m2’de üretebildiği maksimum enerji ise 190 W. Tabii ısı enerjisini buna katılmıyor yapılan testlerde Almanya gibi bir ülkede ısı pompası yıl boyunca %20 daha az elektrik tüketmiş. Çatının ağırlığı ise m2 başına 31 kg ile normal bir beton çatıdan daha hafif olması sağlanmış. En büyük kazanç ise normal çatı yapmak için harcanan iş gücünün yarıya indirilmiş olması olmuş. Almanya gibi aşırı derecede işçiliğin pahalı olduğu bir ülkede toplam maliyeti azaltmada çok önemli.

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