Hem ısı hem de elektrik üreten kiremitler geliştirildi

Ülke olarak gerek ithalat gerek çevre kirliliğini düşürmek için evlerimizde doğalgaz yakmayı bırakmamız gerekiyor. Doğalgaza alternatif olarak en kolay uygulanabilir ısınma yöntemleri ise elektrikli sistemlerden yararlanıyor. Elektrikli ısıtıcılar çok fazla elektrik harcadığından artık Avrupa ve dünya ısı pompasına geçiyor. Çünkü bu sistemler elektrik ile havayı ısıtmak yerine ısı pompasıyla dışarıdaki havadaki ısıtarak eve pompalıyor. Bu teknolojide ortalama elektrik tüketimi 3-5 kat azaltmakta.
Fakat ısı pompalarının en büyük sorunu kışın dış sıcaklığın düşmesi nedeniyle aynı ısınmayı temin etmek için daha çok çalışması. Bu da doğal olarak verimi düşürüyor ve elektrik tüketimini arttırıyor.
Daha önce de çatıdan ısınma elde edecek sistemler geliştirilmişti ama bunlar genelde karmaşık sistemlere sahipti. Bazılarının içinde devir daim eden basınçlı klima gazı, su veya hava gibi ısı iletenler mevcut. Paxos burada işi basitleştirmek ve ucuzlatmak için kiremitlerin içine aldığı havayı yukarıdaki oluklu borudan toplayan bir sistem kullanıyor. Bu kadar basit bir sistem belki diğerleri kadar enerji tasarrufu sağlamayabilir ama kesinlikle bozulma ihtimali daha düşük ve bakımı daha kolay olacaktır.
Boyutlarına göre m2’de üretebildiği maksimum enerji ise 190 W. Tabii ısı enerjisini buna katılmıyor yapılan testlerde Almanya gibi bir ülkede ısı pompası yıl boyunca %20 daha az elektrik tüketmiş. Çatının ağırlığı ise m2 başına 31 kg ile normal bir beton çatıdan daha hafif olması sağlanmış. En büyük kazanç ise normal çatı yapmak için harcanan iş gücünün yarıya indirilmiş olması olmuş. Almanya gibi aşırı derecede işçiliğin pahalı olduğu bir ülkede toplam maliyeti azaltmada çok önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über