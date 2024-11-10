Finlandiya'ya Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi kuruluyor

Tesiste 1000 MWh kapasiteli termal batarya bulunacak. Elektrik fiyatlarının düşük olduğu zamanlarda üretim artırıacak ve bu bataryaya ısı depolanacak. Elde edilen maddi avantaj sayesinde müşterilere uygun fiyatlı ısı sağlanacak. Tesisin 2026-2027 kışında faaliyete geçmesi bekleniyor.
Sistem anlık yüksek kapasiteye sahip olsa da, elektrik fiyatlarının çok düştüğü zamanlarda çalıştırılacağı için yanınada 500 Mwh’lik iki adet ısı depolama ünitesi konmuş. Bu depoların her biri 100 MW gücünde şarj ve deşarj kapasitesine sahip. Sistemde o an hiç ısıya ihtiyaç olmasa bile tam kapasite ile 5 saat boyunca termal bataryalarını şarj edebiliyor. Bataryaların ne tür bir teknoloji kullanacağı tam belli olmasada 40 metre yüksekliğinde devasa boyutta olacağı söylendi. Tesisin 2025 yılında inşasına başlanması 2026-27 kış sezonunda hizmete geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über