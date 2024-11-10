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    Anlık Bildirim

    Finlandiya'ya Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi kuruluyor

    Finlandiya'nın Helsinki şehrine 200 MW kapasiteli elektrikli kazan tesisi kuruluyor. Bu tesis Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi olacak. Fazla ısıyı bataryalarda depolayacak.
    Finlandiya'ya Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi kuru
    Elektrikli kazan tesisleri, yüksek kapasitelerde kurulumu uygun maliyetli olan tesislerdir. Helen isimli firma, Finlandiya'nın Helsinki şehrinde elektrikli bir kazan tesisi ve termal batarya depolama projesi inşa ediyor. Tesis dört adet 50 MW kapasiteli elektrikli kazandan oluşacak. Toplam 200 MW kapasite ile Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi olacak. Şirket geçtiğimiz günlerde yaklaşık 30 MW gücünde bir ısı pompası da duyurmuştu.

    Tesiste 1000 MWh kapasiteli termal batarya bulunacak. Elektrik fiyatlarının düşük olduğu zamanlarda üretim artırıacak ve bu bataryaya ısı depolanacak. Elde edilen maddi avantaj sayesinde müşterilere uygun fiyatlı ısı sağlanacak. Tesisin 2026-2027 kışında faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Finlandiya'ya Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi kuru Tam Boyutta Gör
    Negatif fiyat Türkiye'ye uzak bir kavram olsa da Avrupa'da sık bir şekilde gerçekleşiyor . Mesela Hollanda’da bu yıl gerçekleşen ortalama negatif enerji fiyat - 26 € MWh idi. Yani bu tesis 5 saat boyunca negatif enerjide çalıştırılırsa elektrik tükettiği için 26.000 € para kazanıyor. Üstelik bunu termal enerji olarak müşterilerine satarken yeniden para kazanıyor. Helen’in satış fiyatı ortalama 90 € olduğunu düşünürseniz 90.000 €’ya yakın kazanç elde edecek. Kısaca alırken aldığı için para ödenen , satarken sattığı için para ödenen bir sistemde çalışan bir üretim tesisi.

    Sistem anlık yüksek kapasiteye sahip olsa da, elektrik fiyatlarının çok düştüğü zamanlarda çalıştırılacağı için yanınada 500 Mwh’lik iki adet ısı depolama ünitesi konmuş. Bu depoların her biri 100 MW gücünde şarj ve deşarj kapasitesine sahip. Sistemde o an hiç ısıya ihtiyaç olmasa bile tam kapasite ile 5 saat boyunca termal bataryalarını şarj edebiliyor. Bataryaların ne tür bir teknoloji kullanacağı tam belli olmasada 40 metre yüksekliğinde devasa boyutta olacağı söylendi. Tesisin 2025 yılında inşasına başlanması 2026-27 kış sezonunda hizmete geçmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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