Finlandiya'ya Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi kuruluyor

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Elektrikli kazan tesisleri, yüksek kapasitelerde kurulumu uygun maliyetli olan tesislerdir. Helen isimli firma, Finlandiya'nın Helsinki şehrinde elektrikli bir kazan tesisi ve termal batarya depolama projesi inşa ediyor. Tesis dört adet 50 MW kapasiteli elektrikli kazandan oluşacak. Toplam 200 MW kapasite ile Avrupa'nın en büyük elektrikli kazan tesisi olacak. Şirket geçtiğimiz günlerde yaklaşık 30 MW gücünde bir ısı pompası da duyurmuştu.

Tesiste 1000 MWh kapasiteli termal batarya bulunacak. Elektrik fiyatlarının düşük olduğu zamanlarda üretim artırıacak ve bu bataryaya ısı depolanacak. Elde edilen maddi avantaj sayesinde müşterilere uygun fiyatlı ısı sağlanacak. Tesisin 2026-2027 kışında faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Tam Boyutta Gör Negatif fiyat Türkiye'ye uzak bir kavram olsa da Avrupa'da sık bir şekilde gerçekleşiyor . Mesela Hollanda’da bu yıl gerçekleşen ortalama negatif enerji fiyat - 26 € MWh idi. Yani bu tesis 5 saat boyunca negatif enerjide çalıştırılırsa elektrik tükettiği için 26.000 € para kazanıyor. Üstelik bunu termal enerji olarak müşterilerine satarken yeniden para kazanıyor. Helen’in satış fiyatı ortalama 90 € olduğunu düşünürseniz 90.000 €’ya yakın kazanç elde edecek. Kısaca alırken aldığı için para ödenen , satarken sattığı için para ödenen bir sistemde çalışan bir üretim tesisi.

Sistem anlık yüksek kapasiteye sahip olsa da, elektrik fiyatlarının çok düştüğü zamanlarda çalıştırılacağı için yanınada 500 Mwh’lik iki adet ısı depolama ünitesi konmuş. Bu depoların her biri 100 MW gücünde şarj ve deşarj kapasitesine sahip. Sistemde o an hiç ısıya ihtiyaç olmasa bile tam kapasite ile 5 saat boyunca termal bataryalarını şarj edebiliyor. Bataryaların ne tür bir teknoloji kullanacağı tam belli olmasada 40 metre yüksekliğinde devasa boyutta olacağı söylendi. Tesisin 2025 yılında inşasına başlanması 2026-27 kış sezonunda hizmete geçmesi bekleniyor.

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