Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu

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Samsung’un dizüstü sektöründeki başarılı serisi Galaxy Book bu hafta yeni modellerine kavuştu. Orijinal Galaxy Book serisi her segmente hitap eden işlemci seçenekleriyle kapsama alanını geniş tutmuş.

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Galaxy Book özellikleri ve fiyatı

Geleneksel tasarımını koruyan Galaxy Book modeli 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 15.4mm kalınlık değeri olan kasa 1.55Kg ağırlığa sahip. Kasa içerisinde parmak izi okuyucusu mevcut.

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İşlemci tarafında Tiger Lake tabanlı Core i3, i5 ve i7 seçenekleri sunulurken alt seviyede Pentium Gold ve Celeron ile seçenekler desteklenmiş. Iris Xe grafiklerini yeterli bulmayanlar için GeForce MX450 seçeneği de sunuluyor.

4GB/8GB/16GB LPDDR4x RAM bellek seçenekleri yanında 512GB NVMe SSD depolama sabit tutulmuş. 54Whr kapasiteli batarya 65W USB Tip-C hızlı şarj ile desteklenmiş. WiFi 6, Bluetooth 5.1, çift mikrofon, 720p kamera gibi ayrıntıları olan Galaxy Book modeli 549$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-book-official-choice-five-cpus/

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