Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu

    Samsung Galaxy Book dizüstü modeli Tiger Lake tabanlı Intel Core işlemcilerin yanında Pentium ve Celeron işlemcilerle seçenekleri oldukça geniş tutmuş. Ayrıca harici ekran kartı da var.
    28 Nisan 2021, 21:30 (6 sa.)
    784
    8
    6
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un dizüstü sektöründeki başarılı serisi Galaxy Book bu hafta yeni modellerine kavuştu. Orijinal Galaxy Book serisi her segmente hitap eden işlemci seçenekleriyle kapsama alanını geniş tutmuş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı

    Galaxy Book özellikleri ve fiyatı

    Geleneksel tasarımını koruyan Galaxy Book modeli 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 15.4mm kalınlık değeri olan kasa 1.55Kg ağırlığa sahip. Kasa içerisinde parmak izi okuyucusu mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Dwayne Johnson'ın başrolünde olduğu DC filmi Black Adam'ın çekimleri başladı"

    İşlemci tarafında Tiger Lake tabanlı Core i3, i5 ve i7 seçenekleri sunulurken alt seviyede Pentium Gold ve Celeron ile seçenekler desteklenmiş. Iris Xe grafiklerini yeterli bulmayanlar için GeForce MX450 seçeneği de sunuluyor.

    4GB/8GB/16GB LPDDR4x RAM bellek seçenekleri yanında 512GB NVMe SSD depolama sabit tutulmuş. 54Whr kapasiteli batarya 65W USB Tip-C hızlı şarj ile desteklenmiş. WiFi 6, Bluetooth 5.1, çift mikrofon, 720p kamera gibi ayrıntıları olan Galaxy Book modeli 549$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-book-official-choice-five-cpus/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceden güzel cihazları vardı tasarım olarak. Bordo kapaklı bir cihazı vardı epey niyetlenmiştim kısmet olmadı sonra da çekilmişlerdi piyasadan anladığım kadarıyla tekrar şans deniyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    al-ozaria (özer ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknolojiden bihaber olanlar Samsung yazıyo diye, dizüstü niyetine alır işte.
    Sony Vaio gibi bir efsane tutunamamışken Samsung fantezi peşinde.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu işi beceremiyorsun Samsung. Chronos serisinden sonra çöktün gittin. Yazık...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mck94 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    4GB Ram bellek secenegi. Yil 2021
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Celeron ve Pentium demezler mi bir de...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaz 8999 liradan başlayan fiyatlarla
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı 3 sa. Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı 4 sa. Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat" 4 sa. Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı 4 sa. Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti 5 sa. Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı 5 sa. Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 6 sa. Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor 6 sa. Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı 6 sa. Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu Sonraki 5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor 7 sa. Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV 7 sa. RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor 8 sa. ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı 8 sa. Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı 9 sa. Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de! 9 sa. AMD rekor üstüne rekor kırıyor 9 sa. PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı 9 sa. Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor 10 sa. Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu 10 sa. Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması 10 sa. Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı 11 sa. 2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda 11 sa. PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar 11 sa. ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı 12 sa. The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır 12 sa. Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı 13 sa. Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek 13 sa. Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı 14 sa. Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız