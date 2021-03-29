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    Her tür plastik atığın geri dönüştürülebileceği bir tesis inşa ediliyor

    İngiltere merkezli Mura adlı teknoloji şirketi, HydroPRS adı verilen patentli yöntemle daha önceleri geri dönüşümü mümkün olmayan plastik ürünleri, yeniden kullanılabilir hale getirecek.
    29 Mart 2021, 01:30 (1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Her tür plastik atığın geri dönüştürülebileceği bir tesis inşa ediliyor
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    Dünyamızın kirlenmesinde başrolü oynayan aktörlerden biri olan plastik atıklar, geri dönüşüm yoluyla bir nebzede olsa yeniden kullanılabiliyor. Ancak her yıl, yaklaşık 350 milyon ton üretilen plastikten sadece %9’luk bir oranın geri dönüştürülmesi ise ne yazık ki yeterli değil.

    Bu konuda yenilikçi bir çözüm üretmek için yola çıkan İngiltere merkezli teknoloji şirketi Mura, dünyanın ilk ticari ölçekteki geri dönüşüm tesisinin inşasına başladığı duyurdu. Yeni bir tür hidrotermal işleme yönteminin kullanılacağı tesiste her tür plastik atık geri dönüştürülebilecek.

    Ayrıca Bkz. "İskoçya’da gel-git enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan otomobil şarj istasyonu açıldı"

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    HydroPRS (Hidrotermal Plastik Geri dönüşüm Çözümü-Hydrothermal Plastic Recycling Solution) adı verilen patentli yöntemde Mura, süperkritik buhar ile plastikleri, üretildikleri yağlar ve kimyasallara geri döndürecek. Bu sayede geri dönüşüme tabi tutulan ürünler, işlenmemiş halde yeni plastik ürünler yapılabilecek hale gelmiş olacak.

    Tüm plastik atıklar geri dönüştürülebilecek

    Mura’nın bu aşamada altını çizdiği husus, daha önceleri geri dönüşümü mümkün olmayan ve çoğunlukla paketlemede kullanılan çok katmanlı ve esnek plastik ürünlerin de artık bu döngüye girecek olması. Böylece bu ürünler de sayısız kez geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilecek.

    Her tür plastik atığın geri dönüştürülebileceği bir tesis inşa ediliyor
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    2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesiste yılda 80 bin ton plastik atığın işleme tabi olacağı belirtiliyor. Mura Teknoloji’nin CEO’su Dr. Steve Mahon’un sözleri ise şöyle:

    “Büyük bir çevre felaketine adım adım yaklaşıyoruz. Bu konuda bir adım atma ve plastik kirliliğine bir çözüm üretmek için inisiyatifi ele almalıyız. İşte bu yüzden dünyada ilk kez yaklaşımını benimsedik ve soruna doğrudan müdahale etmeye karar verdik.”

    Mura, İngiltere’den sonra Almanya, ABD ve Asya’da da tesis açacaklarını belirtti.



    https://interestingengineering.com/worlds-first-plant-to-recycle-all-forms-of-plastic-begins-construction
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Dellialli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    sağlam para var bu işte. çözümü bulan parayı kırar.
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