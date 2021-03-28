İskoçya’da gel-git enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan otomobil şarj istasyonu açıldı

Tam Boyutta Gör İskoçya’nın en kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 100 irili ufaklı adadan oluşan Shetland bölgesindeki Yell adasında İngiltere için bir ilk yaşandı. Yenilenebilir enerji alanında gelgit türbinlerinin bir süredir kullanıldığı ve bu sayede ev ile işletmelere elektrik enerjisi sağlayan Nova Innovation adlı girişim, ülkenin bu yöntemle hayata geçirilen ilk elektrikli otomobil şarj istasyonunu kurdu.

İstasyonun etkinliğini artırmak için şarj ünitesine bir de pil depolama sistemi ekleyen Nova Innovation’ın çözümü piyasadaki en hızlı yöntem değil. Ancak ülkede bir ilk olması ve tesisin kurulu olduğu Yell’in sadece 215 km² alan kaplıyor oluşu, istasyonu bu anlamda yeterli kılacakmış gibi duruyor.

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Konuyla ilgili konuşan Dünya Doğayı Koruma Vakfı İskoçya şubesi müdürü Fabrice Leveque’nin sözleri şöyle:

“Gel-git teknolojisini kullanarak İskoçya’nın adalar bölgesindeki ulaşım sektörünün bir kısmında karbon ayak izinin düştüğünü görmek heyecan verici bir gelişme. Adalarımızda yenilenebilir kaynaklardan bolca bulunuyor. Rüzgâr, gel-git ve güneş enerjilerini de içeren bu kaynaklara verilen önem, birçok alanda kırsal ile uzak topluluklara ekonomik ve toplumsal fayda sağlıyor.”

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Yaşanan gelişme, bölge ve karbon nötr hedefleri olan İngiltere için önemli bir adım olsa da gel-git ve dalga gibi deniz kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi, yenilenebilir kaynaklar içinde oldukça küçük bir paya sahip. Öyle ki geçtiğimiz yıl Avrupa’da gel-git enerjisinin kapasite artırımı sadece 260kW olabilmiş. Dalga enerjisindeki artış ise sadece 200kW civarında. Buna karşılık rüzgâr enerjisinin Avrupa’daki 2020 yılı kapasite artışı ise tam 14.7 gigawatt olarak gerçekleşmiş.

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Yenilenebilir kaynaklar içindeki küçük payına rağmen gel-git enerjisinin önemli bir avantajı bulunmakta. O da yöntemin “tahmin edilebilirliği”. Bilindiği üzere gel-git dalgaları, Güneş ve Ay’ın yer çekimsel kuvvetleriyle ortaya çıkıyor. Uydumuz ve yıldızımızın dönümlerini çok önceden tahmin etmek mümkün olduğu için de gel-git enerjisi için uygun yer tespiti, hava durumuna bağlı olan rüzgâr enerjisi gibi yöntemlere kıyasla daha kolay oluyor.

https://www.cnbc.com/2021/03/23/tidal-power-is-providing-juice-for-electric-vehicles-on-an-island-.html

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