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Hindistan, OLPC Organizasyonundan 250.000 dizüstü bilgisayar alıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hindistan, OLPC Organizasyonundan 250.000 dizüstü bilgisayar alıyor
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Dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Hindistan, Her Çocuğa Bir Bilgisayar Organizasyon'unun (OLPC) eğitim amacıyla geliştirilen X0 isimli sisteminden 250.000 adet satın alıyor.

2. jenerasyon XO sisteminde ARM platformuna geçmeyi, mevcut platformu ise VIA işlemcileriyle güncellemeyi planlayan organizasyondan 250.000 adet sistem almaya karar veren Hindistan, bu bilgisayarları 1500 okulda dağıtmayı planlıyor. Ayrıca bu adımın bir başlangıç olduğu, ülkenin bu yıl 3 milyon dizüstü bilgisayar almayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

OLPC Organizasyonu tarafından Hindistan'a bilgisayar satışının Haziran ayı ile birlikte başlaması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Eğitime verilen destek işte... Bizimkiler her sene sistem değiştirsin...
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GurcellOnline 10 yıl
al sana ekonomik krize cozum iste hem egitim hemde ekonomi.
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