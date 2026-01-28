Giriş
    Hindistan ve AB'den tarihi anlaşma: Avrupalı otomobil üreticilerinin gümrük vergisi düşecek

    Hindistan ile Avrupa Birliği yeni bir ticaret anlaşması imzalamak üzere. Bu kapsamda, Hindistan, AB'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini %110'dan %40'a indirmeyi planlıyor. 

    Hindistan ve AB'den tarihi anlaşma: Gümrük vergileri düşecek Tam Boyutta Gör
    Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) yeni bir ticaret anlaşması imzalamak üzere. Bu kapsamda, Hindistan, AB'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini %110'a varan oranlardan %40'a indirmeyi planlıyor. 

    Anlaşmanın şartları neler?

    Reuters'ın haberine göre, Hindistan ile AB arasındaki ticaret anlaşmasının nihai detayları bu hafta içinde açıklanacak. Anlaşma taslağına göre, AB’de üretilen içten yanmalı motorlu otomobiller için vergiler, yılda en fazla 200 bin adetle sınırlı olmak kaydıyla %40’a indirilecek. Uzun vadede ise bu oranın daha da aşağı çekilerek %10’a kadar düşmesi bekleniyor.

    Yerel üreticiler olan Mahindra & Mahindra ile Tata Motors’u korumak amacıyla, bataryalı elektrikli araçlar ilk beş yıl boyunca bu indirimlerin dışında tutulacak. Bu sürenin sonunda ise Avrupa’da üretilen elektrikli araçlar da daha düşük gümrük vergilerinden yararlanabilecek.

    İndirimlerden yalnızca fiyatı 15.000 euro’nun üzerinde olan otomobiller faydalanabilecek. Bu alt sınır, Maruti Suzuki gibi firmaların hakim olduğu uygun fiyatlı segmentte doğrudan rekabeti sınırlamak için belirlendi. Söz konusu segment, Hindistan otomotiv sanayisinin bel kemiğini oluşturuyor.

    Reuters’ın aktardığına göre anlaşma hâlâ müzakere aşamasında ve bazı maddeler kesinleşmiş değil. Dolayısıyla resmi açıklama öncesinde şartlarda değişiklikler yapılması mümkün.

    Avrupalı otomobil üreticileri için büyük fırsat

    Hindistan, şu anda ABD ve Çin’in ardından dünyanın en büyük üçüncü otomobil pazarı konumunda. Buna rağmen Avrupalı markaların yıllık satışlardaki payı %4’ün altında. Bu da ülkeyi Avrupa merkezli üreticiler için önemli bir büyüme fırsatı haline getiriyor. Geçen yıl yaklaşık 4,4 milyon yeni araç satılırken, bu rakamın 2030’a kadar 6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

    Yeni ticaret anlaşması, AB’li otomobil üreticilerinin Hindistan pazarına girişini kolaylaştırırken, aynı zamanda Hintli tekstil ve mücevher ihracatçılarına da yeni kapılar açabilir. Zira bu ürünler şu anda ABD’de yüzde 50’ye varan gümrük vergileriyle karşı karşıya ve alternatif pazarlara erişim, sektör üzerindeki baskıyı azaltabilir.

