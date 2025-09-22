Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hindistan’dan Çin’e karşı stratejik nükleer denizaltı hamlesi

    Hindistan, S5 sınıfı denizaltılar için geliştirilen 200 MWe nükleer reaktör ile filosunu güçlendiriyor. Yeni sistem, 10 yıl yakıt ikmali gerektirmeden görev yapabilecek.

    Hindistan’dan Çin’e karşı stratejik nükleer denizaltı hamlesi Tam Boyutta Gör
    Hindistan, denizaltı filosunu güçlendirmek için 200 MWe gücünde yeni bir nükleer reaktör geliştiriyor. Mumbai’deki Bhabha Atomik Araştırma Merkezi (BARC) tarafından yürütülen proje, ülkenin yeni nesil denizaltılarının daha uzun süre deniz altında kalabilmesini ve operasyonlarını daha geniş menzillerde sürdürebilmesini hedefliyor. Aktarılanlara göre gizli yürütülen bu çalışma artık üretim aşamasına doğru ilerliyor.

    10 yıl kesintisiz görev imkanı sağlayacak

    Yeni reaktörün, S5 sınıfı balistik füze denizaltıları ile birlikte Project 77 kapsamında inşa edilecek altı nükleer taarruz denizaltısına entegre edilmesi planlanıyor. Basınçlı hafif su teknolojisiyle çalışan ve zenginleştirilmiş uranyumla beslenen bu sistem, yakıt ikmali gerektirmeden on yıla kadar kesintisiz çalışabilecek. Bu özellik, Hindistan’ın mevcut 83 MWe gücündeki reaktörlere sahip Arihant ve Arighaat denizaltılarının sınırlı görev süresine kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

    200 MWe kapasiteli reaktör, denizaltıların hızını ve menzilini artırırken aynı zamanda gizlilik kabiliyetlerini de güçlendirecek. Bu sayede yeni nesil S5 sınıfı denizaltılar, 13 bin tonluk deplasmanları ve 5.000 kilometre menzilli 12 ila 16 adet K-5 balistik füzesi taşıma kapasiteleriyle Hindistan’ın denizaltı filosunda stratejik bir rol üstlenecek.

    Çin’e cevap

    Hindistan’dan Çin’e karşı stratejik nükleer denizaltı hamlesi Tam Boyutta Gör
    Hindistan’ın bu adımı özellikle Çin’in hızla büyüyen denizaltı filosuna karşı stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor. Pekin’in filosunun 2030’a kadar sayıca dünyanın en büyüğü olması bekleniyor. Bu nedenle Hindistan, nükleer denizaltı projelerini ulusal güvenlik stratejisinin temel unsuru olan nükleer üçleme yapısının deniz ayağını güçlendirmek için kritik görüyor.

    Öte yandan, Hindistan sadece bu projeyle sınırlı kalmıyor. BARC, aynı zamanda 555 MWe kapasiteli daha büyük bir reaktör ve temiz hidrojen üretimine yönelik yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktör (HTGR) üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Donanma ise deniz gücünü desteklemek için dört adet havuzlu çıkarma gemisi (LPD) alımı için hazırlık yapıyor. Bu gemiler, sabit kanatlı insansız hava araçlarının konuşlandırılmasına ve açık deniz operasyonlarında komuta-kontrol merkezi olarak kullanılmasına imkan tanıyacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    narkozdan sonra neden saçmalanır rus dili ve edebiyatı okumak mantıklı mı stumble guys apk (unlocked all) demirdöküm pacific line otomatik viteste araba geri giderken ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum