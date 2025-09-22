Hindistan’dan Çin’e karşı stratejik nükleer denizaltı hamlesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Hindistan, denizaltı filosunu güçlendirmek için 200 MWe gücünde yeni bir nükleer reaktör geliştiriyor. Mumbai’deki Bhabha Atomik Araştırma Merkezi (BARC) tarafından yürütülen proje, ülkenin yeni nesil denizaltılarının daha uzun süre deniz altında kalabilmesini ve operasyonlarını daha geniş menzillerde sürdürebilmesini hedefliyor. Aktarılanlara göre gizli yürütülen bu çalışma artık üretim aşamasına doğru ilerliyor.

10 yıl kesintisiz görev imkanı sağlayacak

Yeni reaktörün, S5 sınıfı balistik füze denizaltıları ile birlikte Project 77 kapsamında inşa edilecek altı nükleer taarruz denizaltısına entegre edilmesi planlanıyor. Basınçlı hafif su teknolojisiyle çalışan ve zenginleştirilmiş uranyumla beslenen bu sistem, yakıt ikmali gerektirmeden on yıla kadar kesintisiz çalışabilecek. Bu özellik, Hindistan’ın mevcut 83 MWe gücündeki reaktörlere sahip Arihant ve Arighaat denizaltılarının sınırlı görev süresine kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

200 MWe kapasiteli reaktör, denizaltıların hızını ve menzilini artırırken aynı zamanda gizlilik kabiliyetlerini de güçlendirecek. Bu sayede yeni nesil S5 sınıfı denizaltılar, 13 bin tonluk deplasmanları ve 5.000 kilometre menzilli 12 ila 16 adet K-5 balistik füzesi taşıma kapasiteleriyle Hindistan’ın denizaltı filosunda stratejik bir rol üstlenecek.

Çin’e cevap

Tam Boyutta Gör Hindistan’ın bu adımı özellikle Çin’in hızla büyüyen denizaltı filosuna karşı stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor. Pekin’in filosunun 2030’a kadar sayıca dünyanın en büyüğü olması bekleniyor. Bu nedenle Hindistan, nükleer denizaltı projelerini ulusal güvenlik stratejisinin temel unsuru olan nükleer üçleme yapısının deniz ayağını güçlendirmek için kritik görüyor.

Öte yandan, Hindistan sadece bu projeyle sınırlı kalmıyor. BARC, aynı zamanda 555 MWe kapasiteli daha büyük bir reaktör ve temiz hidrojen üretimine yönelik yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktör (HTGR) üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Donanma ise deniz gücünü desteklemek için dört adet havuzlu çıkarma gemisi (LPD) alımı için hazırlık yapıyor. Bu gemiler, sabit kanatlı insansız hava araçlarının konuşlandırılmasına ve açık deniz operasyonlarında komuta-kontrol merkezi olarak kullanılmasına imkan tanıyacak.

