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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6870 Turbo modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan HIS, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 6870 Turbo modelini resmi olarak duyurdu. Tasarım olarak AMD'nin referans modeliyle aynı çizgilere sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak HIS Radeon HD 6870 Turbo'nun grafik işlem birimi 920MHz'de, bellekleri de 4480MHz'de görev yapıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 konnektörlerini kullanıyor.

Crossfire X, Eyefinity, UVD 3 ve HD3D gibi teknolojileri de destekleyen HIS Radeon HD 6870 Turbo, ön-sipariş listelerine 265 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.


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Mr.Legend 9 yıl
bu karta ne kadar OC yapsan da bi faydası yok. Olmuyor kardeşim işte ne zorluyorsun. Satış taktiklerinde iyice saçmaladılar. OC yapıp piyasaya sürüyorlar üzerine 20-30 dolar ekleyip sat.
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stabwound 9 yıl
Mr.Legend

bu karta ne kadar OC yapsan da bi faydası yok. Olmuyor kardeşim işte ne zorluyorsun. Satış taktiklerinde iyice saçmaladılar. OC yapıp piyasaya sürüyorlar üzerine 20-30 dolar ekleyip sat.


aynen kartı 1ghz'de çalıştırıyorum oyunlarda 2-3 bazen 4 fps farkediyor anca şaka gibi
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Batuist 9 yıl
orta seviye için fiyat yüksek.. hele o kart Türkiyede kaça satılır.. orta seviyenin fiyat çıtası her seri ekran kartında biraz yükseliyor.. acaba bunu çaktırmadan bilinçli bir şekilide mi yapıyorlar.. nvidianın 8x serisi zamanında 150$'a kart aldığımı hatırlıyorum orta sevide.. şimdi şu hale bak..
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selahattın ısık 9 yıl
oldum olası hıs markası ve ekran kartları na sempati duymuşumdur acaba kullan madığımdan mı?
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ibrahimdincer 9 yıl
Ya sıkıldım artık şu tasarımdan. Tamam ilk çıkarttığın modeli yap e sonra hız aşırtmalı yapıyorsun ki buna hız aşırtma denmez bence. Biraz oyna şu tasarımın üstünde koymuşlar sağ tarafa fanı kendine hayrı yok
Yanlış anlaşılmasın Amd si de böyle Nvidia sı da.
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