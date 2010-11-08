HIS fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6870 Turbo modelini duyurdu

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan HIS, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 6870 Turbo modelini resmi olarak duyurdu. Tasarım olarak AMD'nin referans modeliyle aynı çizgilere sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak HIS Radeon HD 6870 Turbo'nun grafik işlem birimi 920MHz'de, bellekleri de 4480MHz'de görev yapıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 konnektörlerini kullanıyor.

Crossfire X, Eyefinity, UVD 3 ve HD3D gibi teknolojileri de destekleyen HIS Radeon HD 6870 Turbo, ön-sipariş listelerine 265 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.