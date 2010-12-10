AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, PCIe x1 ara birimini kullanan Radeon HD 5450 modelini duyurdu. Üzerinde PCIe x16 slotu bulunmayan kompakt yapılı medya bilgisayarları için hazırlanan düşük profilli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlemcisi 650MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan yeni modele 1GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Universal Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan PCIe x1 uyumlu yeni model, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyor.

Önümüzdeki hafta ile birlikte satışa sunulması beklenen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.