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HIS, PCIe x1 ara birimini kullanan Radeon HD 5450 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, PCIe x1 ara birimini kullanan Radeon HD 5450 modelini duyurdu. Üzerinde PCIe x16 slotu bulunmayan kompakt yapılı medya bilgisayarları için hazırlanan düşük profilli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlemcisi 650MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan yeni modele 1GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Universal Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan PCIe x1 uyumlu yeni model, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyor.

Önümüzdeki hafta ile birlikte satışa sunulması beklenen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Reddemon35 8 yıl
Arkadaşlar 1 yıl boyunca tr de aradım ama bulamadım 1 x kartları bununda geleceğini sanmam. Bizdeki distilerde iş yok.
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yc#1 8 yıl
Display Port yerine HDMI'a yer verilseymiş daha iyi olurdu.
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Cremiesto 8 yıl
@MxFxOx
arkadaş GeForce GTX 580 Quad SLI kullanıyosun galiba film izlemek internette gezmek için ne gerek var daha fazlasına ?
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MxFxOx 8 yıl
baya bir düşük profil olmuş onboard da yeterli olurdu
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Dovahkiin 8 yıl
Tek slot ve fansız.
Media PC'ler için daha iyisi yok zaten, fiyat da önemli ama.
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_bluescream_ 8 yıl
media pc olarak kullnılablecek atom tbanlı sistemler dışında pci x1 kullnan anakart cok az galıba. hiç değilse fanı olmayan htpcler için bi model yapmışlar.
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Guest-19232E7C9 8 yıl
Sırf film izlemek için alırdım.
1080P oh ne güzel.
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hapocod 8 yıl
Çoklu monitör ofis htpc vs için alınabilir.
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xdorukx 8 yıl
Küçük kompakt bilgisayarlar için gercekten ideal olmuş.
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