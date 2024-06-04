Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Nvidia, geçtiğimiz hafttalarda ''Nvidia App'' isimli yepyeni bir uygulamayı kullanıma sunmuş ve bu sayede birçok özellik tek bir çatıda toplanmıştı. Computex 2024 kapsamında da Nvidia App'a eklenecek bazı yeni özellikler tanıtıldı. Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası geliyor.

Nvidia uygulaması yenilendi: Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası

Nvidia uygulamasındaki en önemli yeniliklerden biri, otomatik performans ayarı. Hem masaüstü hem de obil GPU'lar tarafından desteklenen bu özellik, en iyi performansı sağlamak için GPU ayarlarının otomatik olarak belirlenmesini hedefliyor. Ayrıca manuel olarak da voltaj, güç, sıcaklık veya fan hızlarını kontrol edebiliyorsunuz.

Nvidia, otomatik ayar özelliğinin düzenli aralıklarla sistem taraması gerçekleştireceğini söylüyor. Bu da ayarlara bağlı olacak 10 ila 20 dakika arasında sürecek. Üstelik hız aşırtma sonucunda kartların garanti dışına çıkmayacağını belirtelim. Nvidia ise, kartların herhangi bir zarar görmeyeceğini ancak herhangi bir sorunda kullanıcıların durumu bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Uygulamadaki bir diğer gelişme ise, AV1 120FPS kayıt özelliği. Kullanıcılar artık oyunlarını hem SDR hem de HDR formatlarında AV1 120FPS olarak kaydedebilecek. Bu da daha düşük depolama gereksinimi, daha yüksek kare hızları ve daha yüksek yüksek kalitede anlamına geliyor.

Yukarıda da görülebildiği gibi "Horizon Forbidden West" üzerinde test edilen özellik, H.264'e kıyasla tek bir karede çok daha fazla detay içeriyor. Özelliği etkinleştirmek için Nvidia Uygulama Ayarları sekmesine giderek video yakalama kare hızını 120 FPS olarak ayarlamanız yeterli. Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia uygulaması yenilendi: Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası