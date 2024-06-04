Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia uygulaması yenilendi: Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası

    Nvidia Denetim Masası ve GeForce Experience'ı birleştiren Nvidia App uygulaması yepyeni özelliklerle güncellendi. İşte uygulamaya eklenen özellikler ve daha fazlası...
    Nvidia uygulaması yenilendi: Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Nvidia, geçtiğimiz hafttalarda ''Nvidia App'' isimli yepyeni bir uygulamayı kullanıma sunmuş ve bu sayede birçok özellik tek bir çatıda toplanmıştı. Computex 2024 kapsamında da Nvidia App'a eklenecek bazı yeni özellikler tanıtıldı. Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası geliyor.

    Nvidia uygulaması yenilendi: Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası

    Nvidia uygulamasındaki en önemli yeniliklerden biri, otomatik performans ayarı. Hem masaüstü hem de obil GPU'lar tarafından desteklenen bu özellik, en iyi performansı sağlamak için GPU ayarlarının otomatik olarak belirlenmesini hedefliyor. Ayrıca manuel olarak da voltaj, güç, sıcaklık veya fan hızlarını kontrol edebiliyorsunuz. 

    Nvidia, otomatik ayar özelliğinin düzenli aralıklarla sistem taraması gerçekleştireceğini söylüyor. Bu da ayarlara bağlı olacak 10 ila 20 dakika arasında sürecek. Üstelik hız aşırtma sonucunda kartların garanti dışına çıkmayacağını belirtelim. Nvidia ise, kartların herhangi bir zarar görmeyeceğini ancak herhangi bir sorunda kullanıcıların durumu bildirmeleri gerektiğini söyledi. 

    Nvidia uygulaması yenilendi: Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Uygulamadaki bir diğer gelişme ise, AV1 120FPS kayıt özelliği. Kullanıcılar artık oyunlarını hem SDR hem de HDR formatlarında AV1 120FPS olarak kaydedebilecek. Bu da daha düşük depolama gereksinimi, daha yüksek kare hızları ve daha yüksek yüksek kalitede anlamına geliyor. 

    Yukarıda da görülebildiği gibi "Horizon Forbidden West" üzerinde test edilen özellik, H.264'e kıyasla tek bir karede çok daha fazla detay içeriyor. Özelliği etkinleştirmek için Nvidia Uygulama Ayarları sekmesine giderek video yakalama kare hızını 120 FPS olarak ayarlamanız yeterli. Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kitserver 13 1.04 kreatin kaşıntı yapar mı splinter cell conviction türkçe yama iphone yere düştü açılmıyor qashqai kasa değişim yılları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız