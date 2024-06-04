Nvidia uygulaması yenilendi: Otomatik hız aşırtma ve daha fazlası
Nvidia uygulamasındaki en önemli yeniliklerden biri, otomatik performans ayarı. Hem masaüstü hem de obil GPU'lar tarafından desteklenen bu özellik, en iyi performansı sağlamak için GPU ayarlarının otomatik olarak belirlenmesini hedefliyor. Ayrıca manuel olarak da voltaj, güç, sıcaklık veya fan hızlarını kontrol edebiliyorsunuz.
Nvidia, otomatik ayar özelliğinin düzenli aralıklarla sistem taraması gerçekleştireceğini söylüyor. Bu da ayarlara bağlı olacak 10 ila 20 dakika arasında sürecek. Üstelik hız aşırtma sonucunda kartların garanti dışına çıkmayacağını belirtelim. Nvidia ise, kartların herhangi bir zarar görmeyeceğini ancak herhangi bir sorunda kullanıcıların durumu bildirmeleri gerektiğini söyledi.
Yukarıda da görülebildiği gibi "Horizon Forbidden West" üzerinde test edilen özellik, H.264'e kıyasla tek bir karede çok daha fazla detay içeriyor. Özelliği etkinleştirmek için Nvidia Uygulama Ayarları sekmesine giderek video yakalama kare hızını 120 FPS olarak ayarlamanız yeterli. Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.