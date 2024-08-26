AMD Radeon RX 8000 ekran kartları artık resmi: İlk model Geekbench'te göründü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD RDNA 4 mimarisinin gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yakın tarihte RX 8800 XT'nin özellikleri ve beklenen fiyatından sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu bekleyiş sürerken, yeni nesil ekran kartlarına ait ilk örnekler Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yaklaşmakta olan RX 8000 serisi ekran kartları neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım...

RDNA 4 ekran kartlarının ilk özellikleri belli oldu

Geekbench'te görüntülenen RDNA 4 ekran kartı, "GFX1201" aygıt kimliği ile karşımıza çıkıyor. Bu, RDNA 4 ailesinde yer alacak olan Navi 48 GPU'yu doğruluyor. Navi 48, iki farklı Navi 4X GPU kalıbından en büyüğü olacak ve görüntüde 28 Hesaplama Birimine sahip olduğunu görüyoruz. Bu, RDNA 3 serisinde bulunan yapılandırmalar göz önüne alındığında, yaklaşık 56 hesaplama birimine (CU) denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Keza gölgelendirici motorlar, çift hesaplama birimiyle birlikte geliyor ve eğer RDNA 4'te de bu yapı korunursa, RX 7700 XT (54 CU) ve RX 7800 XT (60 CU) arasında konumlanacak 56 CU'luk bir yapılandırma bekleyebiliriz. Ayrıca yukarıda da görülebildiği gibi bu konfigürasyonda 2.101 MHz (2.1 GHz) saat hızına yer veriliyor.

Kıyaslamak adına mevcut RDNA 3 GPU'ları kolaylıkla 2.5-2.6 GHz'e kadar ulaşabiliyor. RDNA 4 çiplerinin daha verimli bir üretim süreci ve yeni bir mimari kullanacağı düşünüldüğünde, lansmana yakın dönemde daha yüksek frekanslara çıkılması muhtemel. Bellek tarafında ise ekran kartı RX 7800 XT ve RX 7900 GRE ile benzer şekilde, 16 GB VRAM ile donatılmış.

Tam Boyutta Gör Bu da, üst düzey RDNA 4 kartları için 256 bitlik bir veri yolu arayüzünü işaret ediyor. Ayrıca bazı yapılandırmaların, 12 GB VRAM ve 192 bit veri yolu arayüzü kullanabileceği de tahmin ediliyor. Henüz kullanılan bellek türü hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, önceki raporlar AMD'nin RDNA 4 serisi için 18 Gbps hızında çalışan GDDR6 bellek kullanacağını öne sürmüştü.

AMD RX 8800 XT, RTX 4080 performansını yarı fiyatına sunabilir 3 gün önce eklendi

Radeon RX8000 serisinde bulunacak ekran kartları henüz netleşmedi. Ancak RX 8800 XT modelinin Navi 48 GPU, 64 Compute Unit (CU-İşlem Birimi) ve 3.2 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 96MB "yeni nesil" Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile birlikte geliyor. Kartın güç tüketimi ise 280W olarak belirtilmiş. Radeon RX 8800 XT'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 8000 ekran kartları artık resmi: İlk model netleşti