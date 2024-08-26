AMD Radeon RX 8000 ekran kartları artık resmi: İlk model Geekbench'te göründü

RDNA 4 ekran kartlarının ilk özellikleri belli oldu
Geekbench'te görüntülenen RDNA 4 ekran kartı, "GFX1201" aygıt kimliği ile karşımıza çıkıyor. Bu, RDNA 4 ailesinde yer alacak olan Navi 48 GPU'yu doğruluyor. Navi 48, iki farklı Navi 4X GPU kalıbından en büyüğü olacak ve görüntüde 28 Hesaplama Birimine sahip olduğunu görüyoruz. Bu, RDNA 3 serisinde bulunan yapılandırmalar göz önüne alındığında, yaklaşık 56 hesaplama birimine (CU) denk geliyor.
Kıyaslamak adına mevcut RDNA 3 GPU'ları kolaylıkla 2.5-2.6 GHz'e kadar ulaşabiliyor. RDNA 4 çiplerinin daha verimli bir üretim süreci ve yeni bir mimari kullanacağı düşünüldüğünde, lansmana yakın dönemde daha yüksek frekanslara çıkılması muhtemel. Bellek tarafında ise ekran kartı RX 7800 XT ve RX 7900 GRE ile benzer şekilde, 16 GB VRAM ile donatılmış.
Radeon RX8000 serisinde bulunacak ekran kartları henüz netleşmedi. Ancak RX 8800 XT modelinin Navi 48 GPU, 64 Compute Unit (CU-İşlem Birimi) ve 3.2 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 96MB "yeni nesil" Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile birlikte geliyor. Kartın güç tüketimi ise 280W olarak belirtilmiş. Radeon RX 8800 XT'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.