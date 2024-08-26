Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 8000 ekran kartları artık resmi: İlk model Geekbench'te göründü

    AMD Radeon RX 8000 serisine ait yeni bir RDNA4 ekran kartı Geekbench'te göründü ve ilk özellikleri açıklandı. İşte detaylar...                                  
    AMD Radeon RX 8000 ekran kartları artık resmi: İlk model netleşti Tam Boyutta Gör
    AMD RDNA 4 mimarisinin gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yakın tarihte RX 8800 XT'nin özellikleri ve beklenen fiyatından sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu bekleyiş sürerken, yeni nesil ekran kartlarına ait ilk örnekler Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yaklaşmakta olan RX 8000 serisi ekran kartları neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım...

    RDNA 4 ekran kartlarının ilk özellikleri belli oldu

    Geekbench'te görüntülenen RDNA 4 ekran kartı, "GFX1201" aygıt kimliği ile karşımıza çıkıyor. Bu, RDNA 4 ailesinde yer alacak olan Navi 48 GPU'yu doğruluyor. Navi 48, iki farklı Navi 4X GPU kalıbından en büyüğü olacak ve görüntüde 28 Hesaplama Birimine sahip olduğunu görüyoruz. Bu, RDNA 3 serisinde bulunan yapılandırmalar göz önüne alındığında, yaklaşık 56 hesaplama birimine (CU) denk geliyor.

    AMD Radeon RX 8000 ekran kartları artık resmi: İlk model netleşti Tam Boyutta Gör
    Keza gölgelendirici motorlar, çift hesaplama birimiyle birlikte geliyor ve eğer RDNA 4'te de bu yapı korunursa, RX 7700 XT (54 CU) ve RX 7800 XT (60 CU) arasında konumlanacak 56 CU'luk bir yapılandırma bekleyebiliriz. Ayrıca yukarıda da görülebildiği gibi bu konfigürasyonda 2.101 MHz (2.1 GHz) saat hızına yer veriliyor. 

    Kıyaslamak adına mevcut RDNA 3 GPU'ları kolaylıkla 2.5-2.6 GHz'e kadar ulaşabiliyor. RDNA 4 çiplerinin daha verimli bir üretim süreci ve yeni bir mimari kullanacağı düşünüldüğünde, lansmana yakın dönemde daha yüksek frekanslara çıkılması muhtemel. Bellek tarafında ise ekran kartı RX 7800 XT ve RX 7900 GRE ile benzer şekilde, 16 GB VRAM ile donatılmış.

    AMD Radeon RX 8000 ekran kartları artık resmi: İlk model netleşti Tam Boyutta Gör
    Bu da, üst düzey RDNA 4 kartları için 256 bitlik bir veri yolu arayüzünü işaret ediyor. Ayrıca bazı yapılandırmaların, 12 GB VRAM ve 192 bit veri yolu arayüzü kullanabileceği de tahmin ediliyor. Henüz kullanılan bellek türü hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, önceki raporlar AMD'nin RDNA 4 serisi için 18 Gbps hızında çalışan GDDR6 bellek kullanacağını öne sürmüştü.

    Radeon RX8000 serisinde bulunacak ekran kartları henüz netleşmedi. Ancak RX 8800 XT modelinin Navi 48 GPU, 64 Compute Unit (CU-İşlem Birimi) ve 3.2 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 96MB "yeni nesil" Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile birlikte geliyor. Kartın güç tüketimi ise 280W olarak belirtilmiş. Radeon RX 8800 XT'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    el ilah seagate garanti sorgulama havuz kaç ton su alır zyxel dx3300-t1 antepsin şurup kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    XİAOMİ REDMİ NOTE 12S
    XİAOMİ REDMİ NOTE 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2024 M3 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız