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HIS'den Radeon HD 4870 Turbo Edition geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
16,1b
1
59
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen Radeon HD 4850 IceQ4 modeli yurt dışında kullanıma sunulan HIS'den yeni bir model daha geliyor. HD 4870'in IceQ4 versiyonunu hazırlamayabileceği ifade edilen HIS, referans tasarımı baz alan ve standart soğutucuyu kullanan fabrika çıkışı hız aşırtılmış yeni bir model hazırladı. Seri numarası H487FT512P olan yeni kartın grafik işlemcisi 780MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. 55nm RV770XT gpu'sunu kullanan kart 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 512MB GDDR5 bellek ile geliyor. 800x paralel işlem birimiyle donatılan yeni model Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumlu olan öte yandan çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X teknolojisini de destekleyen HIS Radeon HD 4870 Turbo Edition'ın fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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apca[tr] 11 yıl
palit 4870 sonic süper bence gelince alaklar onu alır en az ıceq kadar performanslıdır bence
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ggedik 11 yıl
anlamıyorum orta seviye kartlara hemen çıkarken 9800gtx,hd4870,9800gx2 gibi üst seviye kartlara çıksa çıksa su soğutma kiti çıkıyo hava soğutmalı modeller çok geç çıkıyo veya çıkmıyo
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sanslı genc 11 yıl

Orjinalden alıntı: apcags

palit 4870 sonic süper bence gelince alaklar onu alır en az ıceq kadar performanslıdır bence


palitin kinde bu sefer sıcak havayı kasa dışına atan delik yok
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mamad 11 yıl
Eşşeklik yapıyolar.
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Godolphin 11 yıl
Hayret neden çıkarmıyorlar acaba ?
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OzanSRC 11 yıl
Ben gördüm bunu His'in sitesinde resmi de yoktu ama Iceq4 yapmayacaklar büyük ihtimalle kendileri kaybederler Palit yada Powercolor malı götürür...
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artenis 11 yıl

.... neyse
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siyah845 11 yıl

Orjinalden alıntı: realcem

Hayret neden çıkarmıyorlar acaba ?



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