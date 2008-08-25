HIS'den Radeon HD 4870 Turbo Edition geliyor

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Uzun süredir merakla beklenen Radeon HD 4850 IceQ4 modeli yurt dışında kullanıma sunulan HIS'den yeni bir model daha geliyor. HD 4870'in IceQ4 versiyonunu hazırlamayabileceği ifade edilen HIS, referans tasarımı baz alan ve standart soğutucuyu kullanan fabrika çıkışı hız aşırtılmış yeni bir model hazırladı. Seri numarası H487FT512P olan yeni kartın grafik işlemcisi 780MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. 55nm RV770XT gpu'sunu kullanan kart 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 512MB GDDR5 bellek ile geliyor. 800x paralel işlem birimiyle donatılan yeni model Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumlu olan öte yandan çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X teknolojisini de destekleyen HIS Radeon HD 4870 Turbo Edition'ın fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.