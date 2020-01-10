Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hisense sadece e-mürekkep ekranlı telefonunu tanıttı

    Akıllı telefonunuzda sadece internette gezinti veya mail okuma gibi basit işlemler yapıyorsanız e-mürekkep ekranlı Haier akıllı telefon modeli size avantaj sağlayabilir.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,6b
    1
    6
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hisense sadece e-mürekkep ekranlı telefonunu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Bugün akıllı telefon ekranlarındaki tüketim alışkanlıklarımız nedeniyle ekran teknolojileri LCD veya OLED gibi gelişmiş ve karmaşık standartları temel almak zorunda. E-mürekkep ekranlar halen elektronik kitap okuyuculardan kurtulamadı. Haier bunu değiştirmek istiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar TCL akıllı telefon serisini genişletiyor

    Verimlilik odaklı

    CES 2020 fuarında sahne alan Haier, renkli e-mürekkep ekrandan oluşan yeni akıllı telefonunu tanıttı. Verimlilik ve tepkisellik konusunda daha iyi bir e-mürekkep ekran teknolojisi kullanan Haier tasarrufa odaklanan tüketicileri hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods ile kapışacak JBL TUNE 220 TWS ülkemizde satışa sunuldu"

    E-mürekkep ekranlar halen okumaya odaklı optimizasyonlar içerdiği için Haier akıllı telefonunda da oyun oynama veya video izleme gibi hareketli işlemleri yapamıyorsunuz. İnternette gezinti, sosyal medya hesaplarını takip veya doküman inceleme gibi temel işlemlere izin veriliyor.

    Haliyle Haier akıllı telefonu aktif telefon kullanıcılarına çok hitap etmiyor ancak biraz internette gezinti veya kitap okuma gibi temel işlemlerle yetinenler için bataryası günlerce gidebilecek bir telefon diyebiliriz. Diğer taraftan donanım konusunda da cimri olacağı için maliyetleri de aşağı çekecek. E-mürekkep ekranların yüksek hacimli üretimi yavaş yavaş verimliliğe oturduğu için Haier de yıl ortalarına doğru telefonunu piyasaya sürecek.



    https://www.slashgear.com/hisense-color-e-ink-phone-could-offer-a-different-cure-for-phone-addiction-09606367/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kayamtky 1 hf. en beğenilen
    Vay canına, geçenler de buna benzer bir haber için, "e-mürekkep ekranların renkli olması dileğiyle" diye şaka yollu bir yorum yapmıştım, dileğim gerçek oldu görünüyor.
    Gözü yormayan, uzun pil süreli, renkli e-dergi ve e-çizgi roman okuyucuların yolu açıldı.
    Vay canına, geçenler de buna benzer bir haber için, "e-mürekkep ekranların renkli olması dileğiyle" diye şaka yollu bir yorum yapmıştım, dileğim gerçek oldu gör...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Osiris34 1 hf.
    "E-mürekkep ekranlar halen elektronik kitap okuyuculardan kurtulamadı." nedir ya :) Editör arkadaşın e-mürekkep ekranlara garezi mi var :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf.
    Bunda ne video izlenip, oyun oynanır 1 fps ile q
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kayamtky 1 hf. en beğenilen
    Vay canına, geçenler de buna benzer bir haber için, "e-mürekkep ekranların renkli olması dileğiyle" diye şaka yollu bir yorum yapmıştım, dileğim gerçek oldu görünüyor.
    Gözü yormayan, uzun pil süreli, renkli e-dergi ve e-çizgi roman okuyucuların yolu açıldı.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    infom@n 1 hf. kayamtky
    Vardı zaten hocam ama renk sayısı az.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozmenakif 1 hf.
    Başlıkta Hisense yazıyor. Ama haber içeriğinde Haier yazılmış
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 1 hf.
    Kullanımı :
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. İstanbul Özdilek Park’a Xiaomi Mi Store açılıyor 1 hf. Doctor Strange 2'nin yönetmeninden beklenmedik ayrılış 1 hf. Bugün yılın ilk Ay tutulması gerçekleşecek 1 hf. Katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları açıklandı 1 hf. V-Coptr Falcon iki pervane ile 50 dakika havada kalabiliyor 1 hf. CES 2020 HyperX Stand Turu 1 hf. 2020 Toyota GR Yaris tanıtıldı: 261 bg güç ve dört tekerlekten çekiş 1 hf. Intel Xe geliştirici kartı tanıtıldı 1 hf. CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone 1 hf. Makyajlı Honda Civic Type R Tokyo'da tanıtıldı 1 hf. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı 1 hf. Ücretsiz muayene ol, akıllı fırçanı al "Oral-B deneyim mağazasına gittik" 1 hf. 16 GB RAM'li ilk akıllı telefon yolda 1 hf. Samsung da iç mekan bitki yetiştirme sistemi geliştirdi 1 hf. Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması 1 hf. Canon amiral gemisi EOS 1DX Mark III modelini duyurdu 1 hf. Kingston Grandview SSD sürücüsü orta seviyeye PCIe 4.0 ile geliyor 1 hf. Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor 1 hf. Samsung kızaklı ekrana sahip dizüstü bilgisayarını CES 2020 fuarında görücüye çıkardı 1 hf. 83x süper yakınlaştırma sunan Nikon Coolpix P950 tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Hisense sadece e-mürekkep ekranlı telefonunu tanıttı Sonraki Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı 1 hf. Yeni DC filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı yayınlandı 1 hf. Tiktok ve Snapchat'in etkisiyle Instagram'ın büyüme hızı tek haneye indi 1 hf. OnePlus Concept One elimizde | En çılgın OnePlus 1 hf. Segway’in tekerlekli koltuğu S-Pod tanıtıldı 1 hf. EVO 2 katlanabilir Drone modeli DJI’a rakip oluyor 1 hf. Sharp Dynabook Portege X30L -G en hafif 13 inçlik dizüstü olma iddiasında 1 hf. Acer Swift 3 modeli en yeni işlemcilerle güncellendi 1 hf. Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı 1 hf. Quibi'den yatay ve dikey formatlı video karmaşasına çözüm: Döndürülebilir Video 1 hf. Avustralya'daki korkunç yangınların boyutunu gösteren uydu görüntüleri 1 hf. Bic deneysel anlamda akıllı bir traş bıçağı geliştirdi 1 hf. Japonlar bunu da yaptı | Sensörlü kıyafet 1 hf. MSI Optix MEG381CQR | Ön inceleme 1 hf. Paranın Sosyal Hali Tosla'yı İnceledik! 1 hf. Renault Clio ve Captur'un hibrit versiyonları Brüksel'de 1 hf. Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3 1 hf. Parmak izi okuyuculu Samsung Portable SSD T7 Touch duyuruldu 1 hf. En ucuz LiDAR kutusu duyuruldu 1 hf. TCL akıllı telefon serisini genişletiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim