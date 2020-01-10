Hisense sadece e-mürekkep ekranlı telefonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör

Bugün akıllı telefon ekranlarındaki tüketim alışkanlıklarımız nedeniyle ekran teknolojileri LCD veya OLED gibi gelişmiş ve karmaşık standartları temel almak zorunda. E-mürekkep ekranlar halen elektronik kitap okuyuculardan kurtulamadı. Haier bunu değiştirmek istiyor.

İlginizi Çekebilir

TCL akıllı telefon serisini genişletiyor

Verimlilik odaklı

CES 2020 fuarında sahne alan Haier, renkli e-mürekkep ekrandan oluşan yeni akıllı telefonunu tanıttı. Verimlilik ve tepkisellik konusunda daha iyi bir e-mürekkep ekran teknolojisi kullanan Haier tasarrufa odaklanan tüketicileri hedefliyor.

Ayrıca Bkz. "AirPods ile kapışacak JBL TUNE 220 TWS ülkemizde satışa sunuldu"

E-mürekkep ekranlar halen okumaya odaklı optimizasyonlar içerdiği için Haier akıllı telefonunda da oyun oynama veya video izleme gibi hareketli işlemleri yapamıyorsunuz. İnternette gezinti, sosyal medya hesaplarını takip veya doküman inceleme gibi temel işlemlere izin veriliyor.

Haliyle Haier akıllı telefonu aktif telefon kullanıcılarına çok hitap etmiyor ancak biraz internette gezinti veya kitap okuma gibi temel işlemlerle yetinenler için bataryası günlerce gidebilecek bir telefon diyebiliriz. Diğer taraftan donanım konusunda da cimri olacağı için maliyetleri de aşağı çekecek. E-mürekkep ekranların yüksek hacimli üretimi yavaş yavaş verimliliğe oturduğu için Haier de yıl ortalarına doğru telefonunu piyasaya sürecek.

https://www.slashgear.com/hisense-color-e-ink-phone-could-offer-a-different-cure-for-phone-addiction-09606367/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.