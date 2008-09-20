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HIS'in Radeon HD 4670 IceQ modeli mercek altında

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'in Radeon HD 4670 IceQ modeli mercek altında
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan HIS'ın yüksek performans meraklılarını hedef alan ICEQ serisi, hemen her yeni jenerasyonda merak uyandırmayı başarmıştır. Firma yüksek satış rakamlarınıa ulaşan Radeon HD 4850 için geliştirdiği özel soğutuculu modellerden sonra benzer bir adımı ATi'nin en yeni modeli olan Radeon HD 4670 için de attı.

Daha önceki haberlerimizde ilk detaylarını verdiğimiz Radeon HD 4670 IceQ modeliyle HIS kulvarında iddialı olmayı hedefliyor. Özellikle soğutucusu ile referans tasarımdan ayrılan yeni model 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV730XT gpu'sunu kullanıyor ve 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

HIS'in Radeon HD 4670 IceQ modeli mercek altında
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Çift slot tasarıma sahip olan kart, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip. 320x paralel işlem birimiyle gelen DirectX 10.1 destekli kart Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yaparken Crossfire-X desteği ile çoklu kart kurulumlarına olanak tanıyabiliyor.

Grafik işlemcisi 750MHz, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan HIS H4670 IceQ'nun referans tasarımın aksine daha serin çalıştığı ifade ediliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışlarına sahip olan kart ülkemiz kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

HIS'in Radeon HD 4670 IceQ modeli mercek altında
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HIS'in Radeon HD 4670 IceQ modeli mercek altında
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HIS'in Radeon HD 4670 IceQ modeli mercek altında
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Slayer_ 10 yıl
4850 IceQ modelinde 4 pinli fan vardı bu da fana kontrol edebileceğimiz anlamına geliyor. Bu modelde 2 pin giriş kullanmışlar yani fan sürekli %100 devirde olacak anlamına geliyor


4850 IceQ
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gece görüşü 10 yıl
His çok yanlış yapıyor bence. 4670 in IceQ modelini bekleyen duymadım. 4870 için ise çoğu kişi IceQ yu bekliordu fakat çıkartmayacağını duyurdu. His 4870'e yapılması gereken IceQ 4670'e yapılmış. 6 ile 8'i mi karıştırdı acaba.
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: Slayer_

4850 IceQ modelinde 4 pinli fan vardı bu da fana kontrol edebileceğimiz anlamına geliyor. Bu modelde 2 pin giriş kullanmışlar yani fan sürekli %100 devirde olacak anlamına geliyor


4850 IceQ
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+1


Dikkat edilmesi gereken bir nokta!
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iscanthere 10 yıl
emeğin için teşekkürler fx57
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max975 10 yıl
yaa bu kartlarınıceq cıksa ne olacak ki!!! 4870 olsa süper olurdu
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