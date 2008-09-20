HIS'in Radeon HD 4670 IceQ modeli mercek altında

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan HIS'ın yüksek performans meraklılarını hedef alan ICEQ serisi, hemen her yeni jenerasyonda merak uyandırmayı başarmıştır. Firma yüksek satış rakamlarınıa ulaşan Radeon HD 4850 için geliştirdiği özel soğutuculu modellerden sonra benzer bir adımı ATi'nin en yeni modeli olan Radeon HD 4670 için de attı.

Daha önceki haberlerimizde ilk detaylarını verdiğimiz Radeon HD 4670 IceQ modeliyle HIS kulvarında iddialı olmayı hedefliyor. Özellikle soğutucusu ile referans tasarımdan ayrılan yeni model 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV730XT gpu'sunu kullanıyor ve 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

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Çift slot tasarıma sahip olan kart, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip. 320x paralel işlem birimiyle gelen DirectX 10.1 destekli kart Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yaparken Crossfire-X desteği ile çoklu kart kurulumlarına olanak tanıyabiliyor.

Grafik işlemcisi 750MHz, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan HIS H4670 IceQ'nun referans tasarımın aksine daha serin çalıştığı ifade ediliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışlarına sahip olan kart ülkemiz kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

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