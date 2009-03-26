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HIS'in Radeon HD 4890 modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'in Radeon HD 4890 modeli göründü
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AMD-ATi'nin resmi lansmanına artık sayılı günler kalan yeni ekran kartı Radeon HD 4890 için üreticilerin model çalışmaları görünmeye devam ediyor. Gigabyte, Asus ve XFX'den sonra ICEQ serisi özel soğutuculu ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartlarıyla popüler olan HIS'in Radeon HD 4890 modeli de ufukta göründü.

Diğer pek çok üretici gibi ilk modelinde referans tasarımı tercih eden HIS, elimize ulaşan bilgilere göre ICEQ serisi Radeon HD 4890 modellerini Mayıs içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor. Firmanın haberimize konu olan referans tasarımlı HD 4890 modeli ise olağan soğutucuyu kullanıyor ve standart saat hızlarıyla geliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de çalışan DirectX 10.1 destekli ekran kartına 3900MHz'de görev yapan GDDR5 bellekler eşlik ediyor.

Unified Video Decoder (UVD) 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumları da gerçekleştirebilecek. HIS'in resmi lansmanı takiben ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklen yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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estaba 10 yıl
üzerine sadece amblemlerini yapıştırıp piyasaya sürmesinler artık kendileride birşeyler katıp versinler bu kartları :)
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mhamadko 10 yıl
hic begenmedim valla , sade yapsaydilar bisey yapistirmadan daha guzel olurdu
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sinanozk 10 yıl
ya bu referans tasarımı bıraksınlar artık üreticiler.zaten ilk başta ati bu tasarımla çıkarıyo...diğerleri de sadece isimleri farklı aynı soğutucuyu koyup duruyolar =0
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Rusty 10 yıl
Güzel sticker yapmışlar soğutucunun yan tarafını da kapatsaymış güzel olurmuş tabi
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sertacaygun 10 yıl
Fanlı tasarım isterük...
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Tinúviel 10 yıl
Standart soğutmada HIS fiyatları daha uygun oluyor.IseQ'yu görmek lazım kartın OC potansiyelide iyi oldu için.
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blacksnake03 10 yıl
resim mi parlak yoksa parlak mı cıkmıs?
özel soğutmalı model beklemek lazım
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Umarım ICEQ versiyonu kısa sürede çıkar.

4870 ICEQ'nun çıkışı uzun sürmüştü. Sözde çıkartmayacaklardı.
1650 lerin bile Iceq versiyonunu yapıyorsun neden bu üst seviyelerinkini yapmayacaksın ey HIS
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