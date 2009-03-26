HIS'in Radeon HD 4890 modeli göründü

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AMD-ATi'nin resmi lansmanına artık sayılı günler kalan yeni ekran kartı Radeon HD 4890 için üreticilerin model çalışmaları görünmeye devam ediyor. Gigabyte, Asus ve XFX'den sonra ICEQ serisi özel soğutuculu ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartlarıyla popüler olan HIS'in Radeon HD 4890 modeli de ufukta göründü.

Diğer pek çok üretici gibi ilk modelinde referans tasarımı tercih eden HIS, elimize ulaşan bilgilere göre ICEQ serisi Radeon HD 4890 modellerini Mayıs içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor. Firmanın haberimize konu olan referans tasarımlı HD 4890 modeli ise olağan soğutucuyu kullanıyor ve standart saat hızlarıyla geliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de çalışan DirectX 10.1 destekli ekran kartına 3900MHz'de görev yapan GDDR5 bellekler eşlik ediyor.

Unified Video Decoder (UVD) 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumları da gerçekleştirebilecek. HIS'in resmi lansmanı takiben ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklen yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.