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    Anlık Bildirim

    Honda yeni elektrikli N-VAN e modelinin satışına Ekim'de başlayacak

    Honda, Japonya'da yeni ticari kullanımlı mini elektrikli aracı N-VAN satışına 10 Ekim 2024'te başlayacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 15.500 $ olarak belirlendi.
    Honda yeni elektrikli N-VAN e modelinin satışına Ekim'de başlıyor Tam Boyutta Gör
    N-VAN e, elektrikli araçlara özgü kullanıcı dostu özellikler eklenerek geliştirilen ticari kullanımlı bir mini EV modeli olarak tanıtılıyor. Hem ticari hem de eğlence amaçlı kullanımlar için popüler geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

    Yeni N-VAN e Ekim ayında piyasada olacak

    Düz, alçak taban ve yüksek tavan ile elde edilen geniş kargo alanı ve orta sütunun ortadan kaldırılmasıyla yolcu tarafında büyük bir açıklık getiriyor. Elektrikli N-VAN modeli de benzinli versiyonundaki bu özellikleri aynı şekilde koruyor. Güç çıkışı işlevi ve sessiz kabin gibi özellikleri yalnızca elektrikli yeni modele yönelik yeniliklerden sayılabilir.

    N-VAN e, büyük kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Ayrıca ticari kullanım için gerekli olan menzile ve geniş bir kargo alanını sahip. Elektrikli araçların ana ticari kullanımlarından biri olan teslimat hizmeti için yeterli olan WLTC modunda tek şarjla 245 km menzil gerçekleştirilmesinin yanı sıra yaklaşık 4,5 saatlik şarj süresiyle dikkat çekiyor.

    Ayrıca akü soğutma ve ısıtma sistemi, yüksek veya düşük sıcaklıklardan kaynaklanan akü performansı bozulmasını önleyerek özellikle kış aylarında daha kısa şarj süresine ve daha uzun menzile katkıda bulunuyor. N-VAN e, hem ticari hem de kişisel kullanımlar için çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aracın başlangıç ​​fiyatının 15.500 $ olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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