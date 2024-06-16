Honda yeni elektrikli N-VAN e modelinin satışına Ekim'de başlayacak

Yeni N-VAN e Ekim ayında piyasada olacak
Düz, alçak taban ve yüksek tavan ile elde edilen geniş kargo alanı ve orta sütunun ortadan kaldırılmasıyla yolcu tarafında büyük bir açıklık getiriyor. Elektrikli N-VAN modeli de benzinli versiyonundaki bu özellikleri aynı şekilde koruyor. Güç çıkışı işlevi ve sessiz kabin gibi özellikleri yalnızca elektrikli yeni modele yönelik yeniliklerden sayılabilir.
N-VAN e, büyük kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Ayrıca ticari kullanım için gerekli olan menzile ve geniş bir kargo alanını sahip. Elektrikli araçların ana ticari kullanımlarından biri olan teslimat hizmeti için yeterli olan WLTC modunda tek şarjla 245 km menzil gerçekleştirilmesinin yanı sıra yaklaşık 4,5 saatlik şarj süresiyle dikkat çekiyor.
Ayrıca akü soğutma ve ısıtma sistemi, yüksek veya düşük sıcaklıklardan kaynaklanan akü performansı bozulmasını önleyerek özellikle kış aylarında daha kısa şarj süresine ve daha uzun menzile katkıda bulunuyor. N-VAN e, hem ticari hem de kişisel kullanımlar için çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aracın başlangıç fiyatının 15.500 $ olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.