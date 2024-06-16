Honda yeni elektrikli N-VAN e modelinin satışına Ekim'de başlayacak

Tam Boyutta Gör N-VAN e, elektrikli araçlara özgü kullanıcı dostu özellikler eklenerek geliştirilen ticari kullanımlı bir mini EV modeli olarak tanıtılıyor. Hem ticari hem de eğlence amaçlı kullanımlar için popüler geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

Yeni N-VAN e Ekim ayında piyasada olacak

Düz, alçak taban ve yüksek tavan ile elde edilen geniş kargo alanı ve orta sütunun ortadan kaldırılmasıyla yolcu tarafında büyük bir açıklık getiriyor. Elektrikli N-VAN modeli de benzinli versiyonundaki bu özellikleri aynı şekilde koruyor. Güç çıkışı işlevi ve sessiz kabin gibi özellikleri yalnızca elektrikli yeni modele yönelik yeniliklerden sayılabilir.

N-VAN e, büyük kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Ayrıca ticari kullanım için gerekli olan menzile ve geniş bir kargo alanını sahip. Elektrikli araçların ana ticari kullanımlarından biri olan teslimat hizmeti için yeterli olan WLTC modunda tek şarjla 245 km menzil gerçekleştirilmesinin yanı sıra yaklaşık 4,5 saatlik şarj süresiyle dikkat çekiyor.

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Ayrıca akü soğutma ve ısıtma sistemi, yüksek veya düşük sıcaklıklardan kaynaklanan akü performansı bozulmasını önleyerek özellikle kış aylarında daha kısa şarj süresine ve daha uzun menzile katkıda bulunuyor. N-VAN e, hem ticari hem de kişisel kullanımlar için çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aracın başlangıç ​​fiyatının 15.500 $ olması bekleniyor.

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Honda yeni elektrikli N-VAN e modelinin satışına Ekim'de başlıyor