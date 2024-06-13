Tam Boyutta Gör Kamuflajlı bir Bigster'ın kamuya açık yollarda test edildiği yeni görüntüler, üretim otomobilinin tasarımının 2021'de tanıtılan konsepte büyük ölçüde sadık kaldığını gösteriyor. 4x4'ten ilham alan büyük oranlarını ve ince LED farlarını koruyor ve daha küçük Dacia Duster SUV'a güçlü bir benzerlik gösteriyor.

Benzinli ve hibrit motor seçenekleri bekleniyor

Bigster aslında uzatılmış bir Duster modeli gibi görünüyor. Renault Grubu CMF-B (Ortak Modül Ailesi) platformunu temel alıyor ancak 4,6 m uzunluğuyla 0,3 m daha uzun. Bu, Bigster'ı Rumen markasının bugüne kadarki en büyük otomobili haline getiriyor.

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Dacia ayrıca Ford Kuga ve Toyota RAV4 gibi en çok satan otomobillerle rekabet edecek. Dacia CEO'su Denis Le Vot, Bigster'ın değer odaklı yaklaşımının, sürekli olarak orta boy segmentin dışında fiyatlandırılan otomobil alıcılarının dikkatini çekme şansı verdiğine inanıyor.

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Dacia, fiyat konusunda kendi sınıfındaki araçlara kıyasla çok daha mantıklı olacaklarını savunuyor. Bu nedenle Bigster'ın, muhtemelen 30.000 £ sınırının hemen altından başlayarak fiyat konusunda önemli rakiplerinin altında olması bekleniyor.

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Yeni Dacia Bigster SUV test edilirken görüntülendi