Yeni Dacia Bigster SUV test edilirken görüntülendi

Benzinli ve hibrit motor seçenekleri bekleniyor
Bigster aslında uzatılmış bir Duster modeli gibi görünüyor. Renault Grubu CMF-B (Ortak Modül Ailesi) platformunu temel alıyor ancak 4,6 m uzunluğuyla 0,3 m daha uzun. Bu, Bigster'ı Rumen markasının bugüne kadarki en büyük otomobili haline getiriyor.
Dacia ayrıca Ford Kuga ve Toyota RAV4 gibi en çok satan otomobillerle rekabet edecek. Dacia CEO'su Denis Le Vot, Bigster'ın değer odaklı yaklaşımının, sürekli olarak orta boy segmentin dışında fiyatlandırılan otomobil alıcılarının dikkatini çekme şansı verdiğine inanıyor.
Dacia, fiyat konusunda kendi sınıfındaki araçlara kıyasla çok daha mantıklı olacaklarını savunuyor. Bu nedenle Bigster'ın, muhtemelen 30.000 £ sınırının hemen altından başlayarak fiyat konusunda önemli rakiplerinin altında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.