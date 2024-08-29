Realme 13 5G ve 13+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Realme, 13 Pro serisini geçtiğimiz ay piyasaya sürmüştü, Şirket, şimdi de serinin Pro olmayan varyantları Realme 13 5G ve Realme 13+ 5G'yi tanıttı. Her iki telefon da aynı tasarıma sahip ve bazı benzer özellikleri paylaşıyor. Telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme 13 5G, 6,72 inçlik bir ekranla gelirken, 13+ 5G biraz daha küçük 6,67 inçlik bir ekranla geliyor. Her iki telefon da 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip, ancak standart model LCD panel, Plus modeli AMOLED panel ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Dairesel kamera adası tasarımına sahip olan Realme 13 5G ve 13+ 5G, sırasıyla çift ve üçlü arka kamera kurumlarına sahip. Ana kamera olarak OIS destekli 50MP Sony LYT-600 sensörleri yer alıyor. Plus modelinde ek olarak 8MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

Donanıma baktığımızda, Realme 13 5G ve 13+ 5G'nin sırasıyla Dimensity 7300 Energy ve Dimensity 6300 işlemcileriyle donatıldığını görüyoruz. Realme 13 5G, 8 GB RAM ile gelirken, 13+ 5G'de 12 GB RAM seçeneği de sunuluyor. Realme, her iki telefona da paslanmaz çelik buhar odası soğutma sistemi eklemiş. Ancak Plus modelinde soğutma bloğunun daha büyük olduğu belirtiliyor.

Akıllı telefonlar, standart modelde 45 W şarj desteği sunarken, Plus modelinde bu değer 80 W'a kadar çıkıyor. Telefonların pil kapasitesi ise 5.000 mAh. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile gelen cihazlar, akıllı çekim, akıllı döngü, oyun ağı gibi çeşitli yapay zeka tabanlı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

6 Eylül'den itibaren Hindistan'da satışa sunulacak olan telefonların fiyatlandırması ise şöyle:

Realme 13 5G, 8GB + 128GB: 215 dolar

Realme 13 5G, 8GB + 256GB: 238 dolar

Realme 13+ 5G, 8GB + 128GB: 273 dolar

Realme 13+ 5G, 8GB + 256GB: 297 dolar

Realme 13+ 5G, 12GB + 256GB: 320 dolar

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Realme 13 5G özellikleri

Ekran : 6.72 inç, Full HD+, 120Hz, 580 nit, IPS LCD

: 6.72 inç, Full HD+, 120Hz, 580 nit, IPS LCD İşlemci : Mediatek Dimensity 6300

: Mediatek Dimensity 6300 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Yazılım : Realme UI 5.0, Android 14

: Realme UI 5.0, Android 14 Arka kamera : 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera

: 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj Bağlantı ve diğer : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör Boyutlar ve ağırlık: 165,6 × 76,1 × 7,8 mm, 190 gr

Realme 13+ 5G özellikleri

Ekran : 6.67 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, HDR10+, AMOLED

: 6.67 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, HDR10+, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 7300 Energy

: Mediatek Dimensity 7300 Energy Bellek : 8GB / 12GB RAM

: 8GB / 12GB RAM Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Yazılım : Realme UI 5.0, Android 14

: Realme UI 5.0, Android 14 Arka kamera : 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera

: 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 80W hızlı şarj

: 5000 mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı ve diğer : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör Boyutlar ve ağırlık: 161,7 × 74,7 × 7,6 mm, 185 gr

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