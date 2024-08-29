Realme 13 5G ve 13+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Realme 13 5G, 6,72 inçlik bir ekranla gelirken, 13+ 5G biraz daha küçük 6,67 inçlik bir ekranla geliyor. Her iki telefon da 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip, ancak standart model LCD panel, Plus modeli AMOLED panel ile geliyor.
Donanıma baktığımızda, Realme 13 5G ve 13+ 5G'nin sırasıyla Dimensity 7300 Energy ve Dimensity 6300 işlemcileriyle donatıldığını görüyoruz. Realme 13 5G, 8 GB RAM ile gelirken, 13+ 5G'de 12 GB RAM seçeneği de sunuluyor. Realme, her iki telefona da paslanmaz çelik buhar odası soğutma sistemi eklemiş. Ancak Plus modelinde soğutma bloğunun daha büyük olduğu belirtiliyor.
6 Eylül'den itibaren Hindistan'da satışa sunulacak olan telefonların fiyatlandırması ise şöyle:
- Realme 13 5G, 8GB + 128GB: 215 dolar
- Realme 13 5G, 8GB + 256GB: 238 dolar
- Realme 13+ 5G, 8GB + 128GB: 273 dolar
- Realme 13+ 5G, 8GB + 256GB: 297 dolar
- Realme 13+ 5G, 12GB + 256GB: 320 dolar
Realme 13 5G özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, Full HD+, 120Hz, 580 nit, IPS LCD
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6300
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB
- Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
- Arka kamera: 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera
- Ön kamera: 16MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör
- Boyutlar ve ağırlık: 165,6 × 76,1 × 7,8 mm, 190 gr
Realme 13+ 5G özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, HDR10+, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Energy
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB
- Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
- Arka kamera: 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 16MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 80W hızlı şarj
- Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
- Boyutlar ve ağırlık: 161,7 × 74,7 × 7,6 mm, 185 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.