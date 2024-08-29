Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme 13 5G ve 13+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Realme, giriş/orta seviyeye hitap eden Realme 13 5G ve Realme 13+ 5G modellerini tanıttı. Şık ve güçlü özelliklere sahip olan telefonlar neler sunuyor?         
    Realme 13 5G ve 13+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
    Realme, 13 Pro serisini geçtiğimiz ay piyasaya sürmüştü, Şirket, şimdi de serinin Pro olmayan varyantları Realme 13 5G ve Realme 13+ 5G'yi tanıttı. Her iki telefon da aynı tasarıma sahip ve bazı benzer özellikleri paylaşıyor. Telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Realme 13 5G, 6,72 inçlik bir ekranla gelirken, 13+ 5G biraz daha küçük 6,67 inçlik bir ekranla geliyor. Her iki telefon da 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip, ancak standart model LCD panel, Plus modeli AMOLED panel ile geliyor.

    Realme 13 5G ve 13+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Dairesel kamera adası tasarımına sahip olan Realme 13 5G ve 13+ 5G, sırasıyla çift ve üçlü arka kamera kurumlarına sahip. Ana kamera olarak OIS destekli 50MP Sony LYT-600 sensörleri yer alıyor. Plus modelinde ek olarak 8MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. 

    Donanıma baktığımızda, Realme 13 5G ve 13+ 5G'nin sırasıyla Dimensity 7300 Energy ve Dimensity 6300 işlemcileriyle donatıldığını görüyoruz. Realme 13 5G, 8 GB RAM ile gelirken, 13+ 5G'de 12 GB RAM seçeneği de sunuluyor. Realme, her iki telefona da paslanmaz çelik buhar odası soğutma sistemi eklemiş. Ancak Plus modelinde soğutma bloğunun daha büyük olduğu belirtiliyor.

    Realme 13 5G ve 13+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
    Akıllı telefonlar, standart modelde 45 W şarj desteği sunarken, Plus modelinde bu değer 80 W'a kadar çıkıyor. Telefonların pil kapasitesi ise 5.000 mAh. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile gelen cihazlar, akıllı çekim, akıllı döngü, oyun ağı gibi çeşitli yapay zeka tabanlı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

    6 Eylül'den itibaren Hindistan'da satışa sunulacak olan telefonların fiyatlandırması ise şöyle:

    • Realme 13 5G, 8GB + 128GB: 215 dolar
    • Realme 13 5G, 8GB + 256GB: 238 dolar
    • Realme 13+ 5G, 8GB + 128GB: 273 dolar
    • Realme 13+ 5G, 8GB + 256GB: 297 dolar
    • Realme 13+ 5G, 12GB + 256GB: 320 dolar

    Realme 13 5G özellikleri

    • Ekran: 6.72 inç, Full HD+, 120Hz, 580 nit, IPS LCD
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 6300
    • Bellek: 8GB RAM 
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
    • Arka kamera: 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör
    • Boyutlar ve ağırlık: 165,6 × 76,1 × 7,8 mm, 190 gr

    Realme 13+ 5G özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, HDR10+, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Energy
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM 
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
    • Arka kamera: 50MP f/1,8 (Sony LYT-600) ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
    • Boyutlar ve ağırlık: 161,7 × 74,7 × 7,6 mm, 185 gr
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    imei repair türkiye"de dizel araç yasaklanır mı hukuka yatay geçiş yapılan bölümler cadde sokak geçiş üstünlüğü elektrikli bisiklet şarj aleti yeşil yanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız