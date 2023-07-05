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    RedMagic 8S Pro Plus tanıtıldı: 24GB RAM ve daha fazlası

    ZTE, yeni oyuncu telefonu RedMagic 8S Pro Plus modelini duyurdu. Peki 24GB RAM ve güçlü özellikleri ile dikkat çeken telefon neler sunuyor? İşte RedMagic 8S Pro+ özellikleri ve fiyatı.
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    RedMagic 8S Pro Plus tanıtıldı: 24GB RAM ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden ZTE, yeni oyuncu telefonu Nubia RedMagic 8S Pro Plus modelini duyurdu. Daha önce ZTE, Nubia RedMagic 8S Pro'nun güçlü özellikleri ve iki günü aşan pil ömrü ile ses getirmeyi başarmıştı. Peki ailenin tepe modeli RedMagic 8S Pro+ neler sunuyor? İşte RedMagic 8S Pro Plus özellikleri ve fiyatı

    RedMagic 8S Pro Plus tanıtıldı

    RedMagic 8S Pro Plus, ön bölümde 1116 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca bu ekrana HDR10 desteği ve 1300 nit tepe parlaklık eşlik ediyor. Bu noktada amiral gemisi telefonun, kardeşi RedMagic 8S Pro ile aynı özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

    RedMagic 8S Pro Plus, gücünü 4nm işlem teknolojisini temel alan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alıyor. 24GB RAM'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı (UFS 4.0) ile eşleştirilen bu işlemci, 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleri ile destekleniyor. GPU bölümünde ise Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 bulunmakta.

    RedMagic 8S Pro Plus tanıtıldı: 24GB RAM ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Kutusundan 165W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil ve Android 13 ile çıkan RedMagic 8S Pro+, arka bölümde üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. Cihazın birincil kamera bölümünde 1/1.57" 50MP sensör (OIS, f/1.9 PDAF) yer alırken, yardımcı kameralarda 8MP geniş açı (f/2.2, 1/4.0") ve 2MP makro (f/2.4) sensörlerine yer verilmiş. Ek olarak arka kamerada 8K 30FPS video kaydı destekleniyor.

    Cihazın ön tarafında ise, görüntülü görüşmeler ve öz çekimler için f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ekran altı selfie kamerası konumlandırılmış. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise, 5G, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C yer alıyor. Ayrıca 8S Pro Plus'ın oyuncular için özel bir tuş ve tetikleyici düğmesine sahip olduğunu da hatırlatalım.

    RedMagic 8S Pro Plus fiyatı 

    Siyah, Gümüş ve Saydam renk seçeneklerinde sunulacak RedMagic 8S Pro+, aktarıldığı kadarıyla 700 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ayrıca Redmagic telefonların çok yakında Türkiye'de satışa sunulacağını belirtelim. Ancak bu modeller arasına RedMagic 8S Pro+'ın dahil olup olmayacağı açıklanmadı.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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