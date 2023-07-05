RedMagic 8S Pro Plus tanıtıldı: 24GB RAM ve daha fazlası

RedMagic 8S Pro Plus tanıtıldı
RedMagic 8S Pro Plus, ön bölümde 1116 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca bu ekrana HDR10 desteği ve 1300 nit tepe parlaklık eşlik ediyor. Bu noktada amiral gemisi telefonun, kardeşi RedMagic 8S Pro ile aynı özelliklere sahip olduğunu belirtelim.
RedMagic 8S Pro Plus, gücünü 4nm işlem teknolojisini temel alan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alıyor. 24GB RAM'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı (UFS 4.0) ile eşleştirilen bu işlemci, 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleri ile destekleniyor. GPU bölümünde ise Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 bulunmakta.
Cihazın ön tarafında ise, görüntülü görüşmeler ve öz çekimler için f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ekran altı selfie kamerası konumlandırılmış. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise, 5G, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C yer alıyor. Ayrıca 8S Pro Plus'ın oyuncular için özel bir tuş ve tetikleyici düğmesine sahip olduğunu da hatırlatalım.
RedMagic 8S Pro Plus fiyatı
Siyah, Gümüş ve Saydam renk seçeneklerinde sunulacak RedMagic 8S Pro+, aktarıldığı kadarıyla 700 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ayrıca Redmagic telefonların çok yakında Türkiye'de satışa sunulacağını belirtelim. Ancak bu modeller arasına RedMagic 8S Pro+'ın dahil olup olmayacağı açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
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