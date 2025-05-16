Honor 400’ün performansı sızdırıldı: Sonuçlar önemli gelişmelere işaret ediyor

Honor’un yeni nesil akıllı telefon serisi için geri sayım başladı. Şirket, Honor 400 serisi modelleri için tanıtım hazırlıklarına hız verdi. Serinin en dikkat çekici özelliği ise Çin versiyonunda ilk kez kullanılacak olan Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi oldu. Bu yonga seti, daha önce tanıtılan Snapdragon 7 Gen 3’ün yerini alıyor ve yüzde 27’ye varan performans artışıyla öne çıkıyor.

Geekbench performans testlerinde ortaya çıkan bilgilere göre Honor 400, DNN-AN00 model numarasıyla geliyor ve 16 GB RAM ile destekleniyor. Android 15 işletim sistemiyle çalışan cihaz, tek çekirdek testinde 1351, çoklu çekirdek testinde ise 4145 puan almış durumda. Bu sonuçlar, selefi olan Snapdragon 7 Gen 3’e kıyasla yaklaşık 200 puanlık tek çekirdek ve 1000 puanlık çoklu çekirdek artışına işaret ediyor.

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Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi, 4 nanometre üretim süreciyle geliştirildi. 2.80 GHz hızında bir ana çekirdeğe, 2.40 GHz’de çalışan dört performans çekirdeğine ve 1.84 GHz hızında üç verimlilik çekirdeğine sahip. Grafik tarafında ise Adreno 722 GPU kullanılıyor. Qualcomm’un verilerine göre yeni grafik birimi, önceki nesle göre yüzde 30 daha yüksek performans sunuyor.

Honor 400’ün sadece Çin versiyonunda Snapdragon 7 Gen 4 yer alacakken, küresel pazara sunulacak modelin Snapdragon 7 Gen 3 ile geleceği bilgisi paylaşıldı. Serinin global lansman tarihi ise 22 Mayıs olarak belirlenmiş durumda. Snapdragon 7 Gen 4’ün ayrıca Vivo S30, iQOO Z10’un Çin sürümü ve henüz ismi açıklanmayan bir Realme modeliyle birlikte kullanılması bekleniyor. Bu gelişmeler, Honor 400 serisinin yalnızca tasarımıyla değil, donanım tarafındaki yeniliklerle de dikkat çekeceğini gösteriyor.

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