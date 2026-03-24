    OnePlus Nord 6 çıkış tarihi açıklandı: Snapdragon 8s Gen 4 ile geliyor

    OnePlus'ın yeni akıllı telefonu Nord 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemci ve 9.000 mAh batarya ile 7 Nisan’da tanıtılacak. İşte beklenen özellikler ve detaylar:

    OnePlus Nord 6'nın özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, uzun süredir beklenen Nord 6'nın çıkış tarihini resmi olarak açıkladı. Hindistan’da 7 Nisan’da tanıtılacak cihaz, yüksek kapasiteli 9.000 mAh bataryası ve gelişmiş Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi ile dikkat çekiyor. Şirketin Amazon üzerindeki özel listesi ve resmi posterleri ise telefonun temel donanım detaylarını ve tasarım özelliklerini ortaya koyuyor. 

    İşte 7 Nisan'da tanıtılacak OnePlus Nord 6'nın beklenen özellikleri:

    Ekran tarafında, yeni Nord modeli 3840 PWM karartma teknolojisi ve OPPO Crystal Shield korumasıyla öne çıkıyor. Açık havada 1800 nit parlaklık sunabilen OLED panel, düşük ışıkta 2 nit seviyesine kadar düşerek enerji verimliliğini artırıyor. Telefon ayrıca ekran içi optik parmak izi sensörüyle güvenliği destekliyor ve yeşil çizgi sorunlarına karşı ömür boyu garanti sunuyor. OLED ekranın 165Hz yenileme hızı ve Touch Reflex çipi sayesinde oyun performansının yüksek ve akıcı olması hedefleniyor.

    Batarya kapasitesi, Nord 6'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri. 9000 mAh pil, 80W hızlı kablolu şarj ve 27W kablolu ters şarj desteği sunuyor. Ayrıca bypass şarj özelliği, pilin uzun ömürlü kalmasını sağlayacak. OnePlus tarafından paylaşılan kullanım verileri, pilin 2,5 güne kadar dayanabileceğini ve 26,9 saate kadar YouTube izleme süresi sunabileceğini gösteriyor.

    Kamera donanımı açısından Nord 6’da 50MP Sony LYT-600 OIS ana kamera ve 2MP ikincil lens bulunması bekleniyor. Ön tarafta ise 16MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Kamera modülü, sol üst köşede kare bir tasarımla yerleştirilmiş ve çift sensör ile LED flaşı barındırıyor.

    Cihazın tasarımı önceki Nord modellerine kıyasla daha yuvarlatılmış köşeli ve düz bir arka plaka yapısıyla geliyor. Sol tarafta AI Plus tuşu, sağ kenarda ise ses ve güç düğmeleri konumlandırılmış. Renk seçenekleri arasında yeşil, siyah ve mor bulunuyor; mor modelin arka panelinde benzersiz bir gravür yer alıyor. Ayrıca telefon, IP66, IP68, IP69 ve IP69K su ve toz direnci derecelendirmeleriyle segmentinde dikkat çekiyor.

    Nord 6, Wi-Fi 7 bağlantısı, çift stereo hoparlör, IR blaster ve X ekseni 0809 doğrusal motor ile titreşim geri bildirimi gibi özelliklerle donatılıyor. Ek olarak cihaz, oyun performansını optimize eden özel G2 Wi-Fi çipi ile oyun deneyiminde segmentinde ilk kez istikrarlı ve akıcı 165 fps sunmayı hedefliyor. Bu da özellikle mobil oyun oynayan kullanıcılar için yüksek performanslı bir seçenek anlamına geliyor.

    OnePlus Nord 6, yapay zekâ özellikleriyle de öne çıkıyor. Şirketin resmi posterlerinde "OnePlus AI" ibaresi yer alıyor ve bu, cihazın akıllı kameralar, pil yönetimi ve kullanıcı arayüzünde yapay zekâ destekli optimizasyonlar sunacağını işaret ediyor. Son olarak Amazon’da yayınlanan özel etkinlik sayfası ve resmi sızıntılar, cihazın 217 gram ağırlığında ve 8,5 mm kalınlığında tasarlandığını, böylece büyük pil kapasitesine rağmen taşınabilirliği koruduğunu gösteriyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

