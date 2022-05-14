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    Honor 70 serisinden ilk bilgiler geldi: Kamerası ile şaşırtabilir

    Honor'un yeni amiral gemisi Honor 70 serisinden ilk detaylar geldi. Şirket tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni telefonlar, sektörün en büyük kamera sensörüne ev sahipliği yapabilir.
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    Honor 70 serisinin ilk kamera detayları sızdırıldı
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    Huawei'nin alt markalarından biri olan ve bağımsız bir marka haline gelen Honor, yeni amiral gemisi Honor 70 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Honor 60'ın halefi olması beklenen yeni telefon serisinin ilk kamera detayları sızdırıldı.

    Sony IMX 800'e sahip olabilir

    Digital Chat Station tarafından paylaşılanlara göre Honor 70 serisinin, henüz piyasaya sürülmeyen ancak çıktığında sektördeki en büyük sensör olması beklenen 1/1.1'' boyutlarındaki Sony IMX 800 ile geleceği iddia ediliyor. Bununla birlikte 3C sertifika sitelerinde ortaya çıkan ve Honor 70 olduğu düşünülen yeni bir model, serinin 60W hızlı şarj, 5G desteği, 4.800 mAh batarya kapasitesi ve BOE üretimi PWM yüksek frekanslı karartma desteğine sahip 6.67 inç boyutlarında 1080P OLED panel ile geleceğine işaret ediyor.

    Honor 70 serisinin standart, Pro ve Pro+ olarak üçe ayrılması beklenirken, birinci modelin Snapdragon 7xx serisi, ikinci ve üçüncü modelin ise sırasıyla MediaTek Dimensity 8100 ve 9000'den güç alması bekleniyor. Yeni telefonlar için henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak kamera ve panel özellikleri ile akıllı telefonlar arasında üst sıralara oynayacağını söyleyebiliriz.

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