Honor Magic4 serisi Avrupa'ya geliyor

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Honor, yeni cihazlarının bulunduğu Honor Magic4 serisini Avrupa'da tanıtmak için hazırlıyor. Bugün etkinliğinin duyurusunu yapan Honor, Magic4 serisi için tarih verdi.

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Honor Magic4 serisi 12 Mayıs'ta Avrupa'da

Honor'un Magic4 serisi geçtiğimiz Şubat ayında karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise modeller Avrupa'da satılmaya hazırlanıyor. Honor yeni modellerinin Avrupa tanıtımı için tarihi verdi. 12 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da gerçekleşecek olan etkinlikte Honor Avrupa için Honor Magic4 modellerini tanıtacak.

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6,21 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızında LTPO OLED ekranlı bir Magic4 Pro ile karşımıza çıkacak olan Honor, bu cihazda Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine yer verecek. Aynı zamanda 100W hızlı şarj desteği sunacak olan Honor Magic4 Pro, 66W'lı Honor Magic4'ten bu yönde büyük bir farkla ayrılıyor. Ayrıca bu lansmanda Honor Magic4 Ultimate ve Magic4 Lite'ın da tanıtılma ihtmali de bulunuyor.

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