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    Honor Magic 7 serisinin render görüntüleri sızdırıldı: Kamera bir hayli iddialı görünüyor

    Akıllı telefon meraklıları için iyi bir alternatif isim olan Honor, yakın zamanda karşımıza yeni bir model ile çıkmayı hedefliyor. Honor Magic 7'in sızdırılan tasarımı önemli bilgiler veriyor.

    Honor Magic 7 serisinin render görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Honor, akıllı telefon pazarında yeni bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Kasım ayında duyurusu yapılması beklenen Honor Magic 7 serisi, özellikle tasarım ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni seride yer alacak olan Honor Magic 7 Pro modeli, kamerasıyla ön plana çıkıyor. Önceki modelin üçgen kamera düzeninden farklı olarak, bu sefer dört kameralı bir kare düzen kullanılacak. Kameraların en dikkat çekeni, 180 veya 200 megapiksellik bir Samsung HP3 periskop telefoto kamera olacak ki bu, etkileyici zoom yetenekleri vaat ediyor.

    Honor Magic 7 Pro'nun diğer muhtemel özellikleri de etkileyici

    Diğer kamera özellikleri arasında, üst sol köşede yer alan bir LiDAR sensörü, LED flaş ve renk sıcaklığı sensörü bulunuyor. Bu sensörler, otomatik odaklama ve aydınlatma kalitesini artıracak. Ana kamera olarak 50 megapiksel OmniVision OV50K sensörü kullanılırken, ultra geniş açılı çekimler için de yine 50 megapiksellik bir kamera tercih edilmiş.

    Honor Magic 7 Pro, dört kenarı kavisli bir OLED ekranla gelecek ve 1.5K çözünürlük ile 120Hz tazeleme hızı sunacak. Telefonun büyük bir ihtimalle 6,000mAh kapasiteli bir silikon batarya ile donatılacağı söyleniyor. Ayrıca, cihazın Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile güçlendirilmiş olması bekleniyor.

    Bu yeni serinin, hem tasarım hem de performans açısından kullanıcıları etkilemesi amaçlanıyor. Honor, bu modelle birlikte mobil fotoğrafçılıkta yeni bir sayfa açmayı ve teknoloji severlerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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