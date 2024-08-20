Honor Magic 7 serisinin render görüntüleri sızdırıldı: Kamera bir hayli iddialı görünüyor

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Honor, akıllı telefon pazarında yeni bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Kasım ayında duyurusu yapılması beklenen Honor Magic 7 serisi, özellikle tasarım ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni seride yer alacak olan Honor Magic 7 Pro modeli, kamerasıyla ön plana çıkıyor. Önceki modelin üçgen kamera düzeninden farklı olarak, bu sefer dört kameralı bir kare düzen kullanılacak. Kameraların en dikkat çekeni, 180 veya 200 megapiksellik bir Samsung HP3 periskop telefoto kamera olacak ki bu, etkileyici zoom yetenekleri vaat ediyor.

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Honor Magic 7 Pro'nun diğer muhtemel özellikleri de etkileyici

Diğer kamera özellikleri arasında, üst sol köşede yer alan bir LiDAR sensörü, LED flaş ve renk sıcaklığı sensörü bulunuyor. Bu sensörler, otomatik odaklama ve aydınlatma kalitesini artıracak. Ana kamera olarak 50 megapiksel OmniVision OV50K sensörü kullanılırken, ultra geniş açılı çekimler için de yine 50 megapiksellik bir kamera tercih edilmiş.

Honor Magic 7 Pro, dört kenarı kavisli bir OLED ekranla gelecek ve 1.5K çözünürlük ile 120Hz tazeleme hızı sunacak. Telefonun büyük bir ihtimalle 6,000mAh kapasiteli bir silikon batarya ile donatılacağı söyleniyor. Ayrıca, cihazın Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile güçlendirilmiş olması bekleniyor.

Bu yeni serinin, hem tasarım hem de performans açısından kullanıcıları etkilemesi amaçlanıyor. Honor, bu modelle birlikte mobil fotoğrafçılıkta yeni bir sayfa açmayı ve teknoloji severlerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

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