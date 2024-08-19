Xiaomi’nin yeni akıllı televizyonu oldukça dikkat çeken özelliklerle geliyor

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Xiaomi, yeni TV modeli TV S Mini LED 75 2025’i global web sitesinde listeleyerek, Avrupa ve diğer uluslararası pazarlarda bu ürünü satışa sunmaya hazırlandığının sinyallerini verdi. Yeni model, etkileyici özellikleri ve modern teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi TV S Mini Led 75 2025 özellikleri ile dikkat çekiyor

Xiaomi TV S Mini LED 75 2025, ince metal çerçeveli, neredeyse çerçevesiz tasarımıyla, yüksek ekran-gövde oranı sunuyor. QD-Mini LED teknolojisi ile donatılan TV, 512 bağımsız lokal karartma bölgesine sahip ve bu sayede ışık kontrolü ve kontrast seviyeleri oldukça yüksek. Ayrıca, 1200 nit tepe parlaklığı ile hem parlak hem de karanlık sahnelerde net ve canlı görüntüler sunabiliyor.

4K çözünürlüğe sahip bu TV, 144Hz yenileme hızı ve MEMC teknolojisi ile donatılmış. Bu özellikler, özellikle spor, film ve oyun gibi hızlı hareket eden sahnelerde bulanıklığı azaltarak daha akıcı bir görüntü sağlıyor. Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos desteği ise, Filmmaker Mode ve IMAX Enhanced içeriklerinde sinematik bir ses ve görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca, DCI-P3 geniş renk gamının %94'ünü kapsayan ekran, renklerin doğru ve derinlikli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

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Oyun tutkunları için TV, Game Boost Modu ile yenileme hızını 240Hz’e çıkarabiliyor. Çift HDMI 2.1 portu ve FreeSync Premium sertifikası ile sadece 4ms gecikme süresi sunarak, hızlı ve duyarlı bir oyun deneyimi sağlıyor. TV, Quad Cortex A73 işlemci ile güçlendirilmiş olup, yapay zeka tabanlı PQ ve SR teknolojileri ile görüntü kalitesini optimize ediyor.

3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile büyük uygulamaları kolayca çalıştırabilen TV, Wi-Fi 6 desteğiyle hızlı indirme hızları ve minimum gecikme sunuyor. Google TV işletim sistemi ile çalışan cihaz, 10.000’den fazla uygulamadan içerik organize ediyor ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Ayrıca, Google Asistan entegrasyonu sayesinde sesli komutlarla içerik araması ve akıllı ev cihazlarının yönetimi yapılabiliyor. Dahili Chromecast özelliği sayesinde, mobil cihazlardan film, dizi ve fotoğraflar televizyona kolayca yansıtılabiliyor.

Fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında Xiaomi henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak bu yeni modelin global pazarda kısa sürede kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 çok önemli özelliklerle geliyor