Xiaomi’nin yeni akıllı televizyonu oldukça dikkat çeken özelliklerle geliyor

Xiaomi, yeni TV modeli TV S Mini LED 75 2025’i global web sitesinde listeleyerek, Avrupa ve diğer uluslararası pazarlarda bu ürünü satışa sunmaya hazırlandığının sinyallerini verdi. Yeni model, etkileyici özellikleri ve modern teknolojisiyle dikkat çekiyor.
Xiaomi TV S Mini Led 75 2025 özellikleri ile dikkat çekiyor
Xiaomi TV S Mini LED 75 2025, ince metal çerçeveli, neredeyse çerçevesiz tasarımıyla, yüksek ekran-gövde oranı sunuyor. QD-Mini LED teknolojisi ile donatılan TV, 512 bağımsız lokal karartma bölgesine sahip ve bu sayede ışık kontrolü ve kontrast seviyeleri oldukça yüksek. Ayrıca, 1200 nit tepe parlaklığı ile hem parlak hem de karanlık sahnelerde net ve canlı görüntüler sunabiliyor.
4K çözünürlüğe sahip bu TV, 144Hz yenileme hızı ve MEMC teknolojisi ile donatılmış. Bu özellikler, özellikle spor, film ve oyun gibi hızlı hareket eden sahnelerde bulanıklığı azaltarak daha akıcı bir görüntü sağlıyor. Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos desteği ise, Filmmaker Mode ve IMAX Enhanced içeriklerinde sinematik bir ses ve görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca, DCI-P3 geniş renk gamının %94'ünü kapsayan ekran, renklerin doğru ve derinlikli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.
Oyun tutkunları için TV, Game Boost Modu ile yenileme hızını 240Hz’e çıkarabiliyor. Çift HDMI 2.1 portu ve FreeSync Premium sertifikası ile sadece 4ms gecikme süresi sunarak, hızlı ve duyarlı bir oyun deneyimi sağlıyor. TV, Quad Cortex A73 işlemci ile güçlendirilmiş olup, yapay zeka tabanlı PQ ve SR teknolojileri ile görüntü kalitesini optimize ediyor.
3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile büyük uygulamaları kolayca çalıştırabilen TV, Wi-Fi 6 desteğiyle hızlı indirme hızları ve minimum gecikme sunuyor. Google TV işletim sistemi ile çalışan cihaz, 10.000’den fazla uygulamadan içerik organize ediyor ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Ayrıca, Google Asistan entegrasyonu sayesinde sesli komutlarla içerik araması ve akıllı ev cihazlarının yönetimi yapılabiliyor. Dahili Chromecast özelliği sayesinde, mobil cihazlardan film, dizi ve fotoğraflar televizyona kolayca yansıtılabiliyor.
Fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında Xiaomi henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak bu yeni modelin global pazarda kısa sürede kullanıcılarla buluşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.