Honor Magic Pad'in görüntüleri yayınlandı: 2.8K çözünürlüğe sahip 13 inç ekranla geliyor

Paylaşılan görsellere bakılırsa Honor Magic Pad mavi, gri ve açık altın olmak üzere en az üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Arka panelinde iki yuvarlak ana kamera modülü mevcut. Ayrıca cihazın 2.8K çözünürlüğe sahip 13 inçlik bir ekran taşıyacağını da biliyoruz.
IMAX Enhanced sertifikalı ekran
Tablet IMAX Enhanced sertifikalı panel ve klavye desteğiyle gelecek. Bu arada söz konusu etkinlikte Honor MagicPad'in yanı sıra katlanabilir Honor Magic V2 telefon, Honor Watch 4 akıllı saat ve Honor Smart Screen 5 TV gibi çok sayıda yeni ürünün de tanıtılacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)