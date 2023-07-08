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    Anlık Bildirim

    Honor Magic Pad'in görüntüleri yayınlandı: 2.8K çözünürlüğe sahip 13 inç ekranla geliyor

    Honor'un yeni amiral gemisi tableti MagicPad çok yakında resmiyet kazanacak. Önümüzdeki hafta tanıtılması planlanan cihazın tasarımını açığa çıkaran resmi basın görselleri yayınlandı.
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    Honor Magic Pad'in görüntüleri yayınlandı: 13 inç ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor, 12 Temmuz'da yeni amiral gemisi tabletini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Lansman öncesinde Honor Magic Pad adı altında piyasaya sürülecek cihazın ilk basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler tabetin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

    Honor Magic Pad'in görüntüleri yayınlandı: 13 inç ekranla geliyor Tam Boyutta Gör

    Paylaşılan görsellere bakılırsa Honor Magic Pad mavi, gri ve açık altın olmak üzere en az üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Arka panelinde iki yuvarlak ana kamera modülü mevcut. Ayrıca cihazın 2.8K çözünürlüğe sahip 13 inçlik bir ekran taşıyacağını da biliyoruz.

    Honor Magic Pad'in görüntüleri yayınlandı: 13 inç ekranla geliyor Tam Boyutta Gör

    IMAX Enhanced sertifikalı ekran

    Tablet IMAX Enhanced sertifikalı panel ve klavye desteğiyle gelecek. Bu arada söz konusu etkinlikte Honor MagicPad'in yanı sıra katlanabilir Honor Magic V2 telefon, Honor Watch 4 akıllı saat ve Honor Smart Screen 5 TV gibi çok sayıda yeni ürünün de tanıtılacağını hatırlatalım.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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