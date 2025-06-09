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Tam Boyutta Gör Honor, MagicPad 2 tabletini geçen yılın Temmuz ayında piyasaya sürdü. Şirket, bu yıl aynı tarihlerde tabletin takipçisini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin'den gelen yeni bir söylentiye göre, MagicPad 3 bu ayın sonunda resmen tanıtılacak.

Honor MagicPad 3 neler sunacak?

Yeni modelle ilgili gelen bilgiler önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Geçtiğimiz sene 12.3 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelen MagicPad 2'nin aksine MagicPad 3, 13.2 inç büyüklüğüde LCD ekranla gelecek. Honor, maliyet gerekçesiyle OLED ekrandan LCD ekrana dönüş yapacak gibi görünüyor. 144 Hz yenileme hızının ise korunması bekleniyor.

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Selefinden daha güçlü olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelmesi beklenen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunacak. Ayrıca, tabletin 66 W kablolu şarjı destekleyeceği ve Moon Shadow White, Floating Gold ve Starry Sky Gray renkleriyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Fiyat konusu ise belirsizliğini koruyor.

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Honor MagicPad 3, OLED ekranı terk ederek LCD'ye dönüş yapacak

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