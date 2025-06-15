OnePlus Pad Lite geliyor: Bütçe dostu tabletin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör OnePlus, tablet pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin yeni cihazı OnePlus Pad Lite, yakın zamanda duyurulan Pad 3 modelinin ardından ürün yelpazesine katılmaya hazırlanıyor. OnePlus Pad Go’nun halefi olarak konumlandırılması beklenen Pad Lite, özellikle uygun fiyatlı Android tablet arayan kullanıcıları hedefliyor. İlk defa sızdırılan görseller ve teknik özellikler ise cihaz hakkında önemli detayları gün yüzüne çıkarıyor.

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Yeni OnePlus tableti, bütçe segmentinde iddialı bir seçenek olabilir

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Pad Lite, markanın önceki modellerinde olduğu gibi sade ve işlevsel bir tasarıma sahip olacak. Arka yüzeyde ortalanmış dairesel kamera modülü ve OnePlus logosu dikkat çekerken, cihazın sağ kenarında USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgaraları bulunacak. Aero Blue isimli yeni bir renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek tabletin, şık görünümünün yanı sıra taşınabilirliği de ön planda tutulmuş. Zira 254,9 x 166,5 x 7,4 mm boyutları ve 539 gram ağırlığı ile hem daha ince hem de daha hafif bir profil sunuyor.

Tam Boyutta Gör Teknik özelliklere baktığımızda, OnePlus Pad Lite'ın 11 inç boyutunda, 90Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geleceği görülüyor. Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük sunan bu ekran, Pad Go’ya kıyasla biraz daha küçük ve düşük çözünürlükte olsa da günlük kullanım için yeterli bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Gücünü MediaTek Helio G100 işlemciden alan cihaz, bu sayede daha gelişmiş güç verimliliği ve kamera desteği sunabiliyor. Sekiz çekirdekli bu yonga seti, 2.2 GHz’e kadar saat hızıyla çalışıyor ve Mali-G57 grafik işlemcisiyle destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Tablet, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelecek. Ancak lansman sırasında farklı konfigürasyonların sunulması da muhtemel. Kamera tarafında ise Pad Lite, 5 MP arka ve 5 MP ön kamerayla donatılmış. Pil kapasitesi ise Pad Go’ya kıyasla önemli ölçüde artırılmış. 9.340 mAh kapasiteli batarya, tabletin uzun saatler boyunca kesintisiz kullanım sunmasını sağlıyor. Ayrıca cihaz, Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör Son olarak OnePlus Pad Lite, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı aksesuarlarla da desteklenecek. Cihaz, opsiyonel olarak sunulacak uyumlu bir folyo kılıfla birlikte gelebilir. Bu kılıf aynı zamanda tablet standı işlevi de görecek. Böylece hem iş hem eğlence amaçlı kullanım senaryolarında cihazı daha pratik hale getirecek.

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OnePlus Pad Lite'ın tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

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