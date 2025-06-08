Xiaomi Pad 7S Pro ortaya çıktı: Kendi çipini kullanan yeni tablet çok yakında geliyor

Xiaomi, üst segment tablet serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yakında tanıtacağı Xiaomi Pad 7S Pro modeli, sızan bilgilere göre 12.5 inçlik LCD ekranla gelecek ve 120W hızlı şarj desteği sunacak. Bu yeni modelin, seride Pad 7 Ultra’nın hemen altında, Pad 7 Pro’nun ise üzerinde konumlanması bekleniyor.
Cihazın en dikkat çeken detaylarından biri, Qualcomm yerine Xiaomi’nin kendi geliştirdiği XRing O1 işlemcisini kullanacak olması. Bu çip daha önce Pad 7 Ultra ve Xiaomi 15s Pro modellerinde de yer almıştı. Daha geniş kasa yapısı sayesinde tabletin, bu işlemciden telefonlara kıyasla daha stabil bir performans alması muhtemel.
Bluetooth SIG kayıtlarında iki farklı versiyonla ortaya çıkan Pad 7S Pro, aynı zamanda Çin’in 3C sertifikasyon sisteminde de 120W şarj cihazıyla birlikte listelendi. Bu detaylar, cihazın çok yakında resmiyet kazanacağına işaret ediyor.
Xiaomi Pad 7S Pro’nun fiyatıyla ilgili net bir açıklama bulunmasa da, donanım özellikleri göz önüne alındığında yaklaşık 500-600 dolar aralığında bir etikete sahip olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bedava bitcoin kazandıran site https://limercoin.com/?ref=u34nghdc
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.