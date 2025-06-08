Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 7S Pro ortaya çıktı: Kendi çipini kullanan yeni tablet çok yakında geliyor

    Xiaomi, tablet pazarında kendi geliştirdiği işlemciyle yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 12.5 inç ekranlı ve 120W hızlı şarj destekli Pad 7S Pro modeli, sızan belgelerle birlikte netleşti.

    Xiaomi Pad 7S Pro ortaya çıktı: Kendi çipini kullanan yeni tablet Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, üst segment tablet serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yakında tanıtacağı Xiaomi Pad 7S Pro modeli, sızan bilgilere göre 12.5 inçlik LCD ekranla gelecek ve 120W hızlı şarj desteği sunacak. Bu yeni modelin, seride Pad 7 Ultra’nın hemen altında, Pad 7 Pro’nun ise üzerinde konumlanması bekleniyor.

    Cihazın en dikkat çeken detaylarından biri, Qualcomm yerine Xiaomi’nin kendi geliştirdiği XRing O1 işlemcisini kullanacak olması. Bu çip daha önce Pad 7 Ultra ve Xiaomi 15s Pro modellerinde de yer almıştı. Daha geniş kasa yapısı sayesinde tabletin, bu işlemciden telefonlara kıyasla daha stabil bir performans alması muhtemel.

    Bluetooth SIG kayıtlarında iki farklı versiyonla ortaya çıkan Pad 7S Pro, aynı zamanda Çin’in 3C sertifikasyon sisteminde de 120W şarj cihazıyla birlikte listelendi. Bu detaylar, cihazın çok yakında resmiyet kazanacağına işaret ediyor.

    Xiaomi Pad 7S Pro’nun fiyatıyla ilgili net bir açıklama bulunmasa da, donanım özellikleri göz önüne alındığında yaklaşık 500-600 dolar aralığında bir etikete sahip olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    L
    limercoin 23 saat önce

    bedava bitcoin kazandıran site https://limercoin.com/?ref=u34nghdc

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    calpol doz hesaplama seg marka beyaz eşya yorumları ingilizce adres yazma cs 1.6 crosshair küçültme cf moto 250 sr yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum