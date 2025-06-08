Xiaomi Pad 7S Pro ortaya çıktı: Kendi çipini kullanan yeni tablet çok yakında geliyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, üst segment tablet serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yakında tanıtacağı Xiaomi Pad 7S Pro modeli, sızan bilgilere göre 12.5 inçlik LCD ekranla gelecek ve 120W hızlı şarj desteği sunacak. Bu yeni modelin, seride Pad 7 Ultra’nın hemen altında, Pad 7 Pro’nun ise üzerinde konumlanması bekleniyor.

Cihazın en dikkat çeken detaylarından biri, Qualcomm yerine Xiaomi’nin kendi geliştirdiği XRing O1 işlemcisini kullanacak olması. Bu çip daha önce Pad 7 Ultra ve Xiaomi 15s Pro modellerinde de yer almıştı. Daha geniş kasa yapısı sayesinde tabletin, bu işlemciden telefonlara kıyasla daha stabil bir performans alması muhtemel.

Meta, Aria Gen 2'yi duyurdu: Araştırma gözlüklerinde yeni dönem 1 gün önce eklendi

Bluetooth SIG kayıtlarında iki farklı versiyonla ortaya çıkan Pad 7S Pro, aynı zamanda Çin’in 3C sertifikasyon sisteminde de 120W şarj cihazıyla birlikte listelendi. Bu detaylar, cihazın çok yakında resmiyet kazanacağına işaret ediyor.

Xiaomi Pad 7S Pro’nun fiyatıyla ilgili net bir açıklama bulunmasa da, donanım özellikleri göz önüne alındığında yaklaşık 500-600 dolar aralığında bir etikete sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Xiaomi Pad 7S Pro ortaya çıktı: Kendi çipini kullanan yeni tablet

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: