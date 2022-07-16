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    Honor MagicBook 14 (2022) Ryzen edition duyuruldu: İşte özellikleri

    Honor MagicBook 14 (2022) AMD Ryzen edition 2022 sürümü duyuruldu. Honor OS Turbo teknolojisini kullanan ilk ultra kompakt dizüstü bilgisayar modeli olarak karşımıza çıkıyor.
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    honor magicbook 14 2022 ryzen edition

    Honor, bu yılın başlarında en yeni Intel 12. nesil işlemcili MagicBook 14 serisini duyurmuştu. MagicBook 14 AMD Ryzen Edition serisi 2022 sürümü de çok yakında tanıtılacak. Honor'un yeni dizüstü bilgisayarının AMD Ryzen 6000 serisi platformla gelmesi bekleniyor.

    Honor MagicBook 14 (2022) Ryzen edition

    Honor, 21 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikte Honor MagicBook 14 Ryzen Edition’ı resmi olarak tanıtacak. Honor, harika performans ve uzun pil ömrü elde etmek için OS Turbo teknolojisini kullandığını belirtiyor.

    MagicBook 14’ün AMD sürümü, Ryzen 6600U ve 6800U işlemcilerle gelebilir. Dizüstü bilgisayar 15.9 mm kalınlığında, tamamen metal bir gövdeye sahip ve uzay grisi ve buzul grisi renk seçenekleriyle geliyor.

    Geçen yıl çıkan model, AMD Ryzen 5000 serisi işlemciyle gelmişti. AMD, hatırlayacağınız üzere CES 2021’de Ryzen 5000 mobil işlemcilerini tanıtmıştı. Bu işlemciler oldukça başarılı oldu ve şirket, CES 2022’de Ryzen 6000 mobil işlemcilerini tanıttı. Hem Ryzen 5000 Mobile hem de Ryzen 6000 Mobile CPU’lar tıpkı önceki Ryzen 4000 Mobile CPU’lar gibi H serisi ve U serisi olarak bölünüyor.

    Watt başı daha yüksek performans sağlamak üzere yeniden tasarlanan AMD Zen 3+ çekirdek, AMD Ryzen 6000 işlemcilerin temelini oluşturuyor. 5000 serisine kıyasla çipler 5GHz’a kadar saat hızları, 1.3 kat daha iyi işleme hızları ve 2.1 kata kadar daha hızlı grafiklere sahip.

    Ryzen 6000 işlemciler, 16 iş parçacığı işleyebiliyor ve her biri aynı anda çok sayıda görevi yerine getirebilen 8 çekirdeğe sahip. AMD, 5000 serisi ile karşılaştırıldığında, işlemcilerin %11’e kadar daha yüksek tek iş parçacığı performansı, %28’e kadar daha hızlı çoklu iş parçacığı performansı sunduğunu iddia ediyor.

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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