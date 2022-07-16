Honor MagicBook 14 (2022) Ryzen edition duyuruldu: İşte özellikleri

Honor, bu yılın başlarında en yeni Intel 12. nesil işlemcili MagicBook 14 serisini duyurmuştu. MagicBook 14 AMD Ryzen Edition serisi 2022 sürümü de çok yakında tanıtılacak. Honor'un yeni dizüstü bilgisayarının AMD Ryzen 6000 serisi platformla gelmesi bekleniyor.

2021 Honor MagicBook 14 ve 15 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı 1 yıl önce eklendi

Honor MagicBook 14 (2022) Ryzen edition

Honor, 21 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikte Honor MagicBook 14 Ryzen Edition’ı resmi olarak tanıtacak. Honor, harika performans ve uzun pil ömrü elde etmek için OS Turbo teknolojisini kullandığını belirtiyor.

MagicBook 14’ün AMD sürümü, Ryzen 6600U ve 6800U işlemcilerle gelebilir. Dizüstü bilgisayar 15.9 mm kalınlığında, tamamen metal bir gövdeye sahip ve uzay grisi ve buzul grisi renk seçenekleriyle geliyor.

Tam Boyutta Gör

Geçen yıl çıkan model, AMD Ryzen 5000 serisi işlemciyle gelmişti. AMD, hatırlayacağınız üzere CES 2021’de Ryzen 5000 mobil işlemcilerini tanıtmıştı. Bu işlemciler oldukça başarılı oldu ve şirket, CES 2022’de Ryzen 6000 mobil işlemcilerini tanıttı. Hem Ryzen 5000 Mobile hem de Ryzen 6000 Mobile CPU’lar tıpkı önceki Ryzen 4000 Mobile CPU’lar gibi H serisi ve U serisi olarak bölünüyor.

Watt başı daha yüksek performans sağlamak üzere yeniden tasarlanan AMD Zen 3+ çekirdek, AMD Ryzen 6000 işlemcilerin temelini oluşturuyor. 5000 serisine kıyasla çipler 5GHz’a kadar saat hızları, 1.3 kat daha iyi işleme hızları ve 2.1 kata kadar daha hızlı grafiklere sahip.

Ryzen 6000 işlemciler, 16 iş parçacığı işleyebiliyor ve her biri aynı anda çok sayıda görevi yerine getirebilen 8 çekirdeğe sahip. AMD, 5000 serisi ile karşılaştırıldığında, işlemcilerin %11’e kadar daha yüksek tek iş parçacığı performansı, %28’e kadar daha hızlı çoklu iş parçacığı performansı sunduğunu iddia ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Honor MagicBook 14 Ryzen edition duyuruldu: İşte özellikleri