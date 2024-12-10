Honor’un yeni dizüstü bilgisayar modeli MagicBook Art 14 Snapdragon satışa sunuldu

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Honor, yeni nesil hafif dizüstü bilgisayar modeli MagicBook Art 14 Snapdragon'u kullanıcılarla buluşturdu. Şık tasarımı, güçlü Snapdragon X Elite işlemcisi ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu model, Avrupa pazarına giriş yaptı. Yüksek performans ve yapay zeka destekli özellikler sunan bilgisayar, teknolojiyi zarafetle birleştiriyor.

MagicBook Art 14 Snapdragon, 14.6 inçlik OLED ekranıyla görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. 3.1K çözünürlüğü ve yüzde 97 ekran-gövde oranı sayesinde, kullanıcılar daha geniş ve detaylı bir görüntü elde ediyor. Honor’un OS Turbo 3.0 teknolojisi, cihazın pil ömrünü optimize ederek, tek şarjla 15 saatten fazla 1080p video izleme imkanı sağlıyor.

Sadece 1 kilogram ağırlığında ve 10 mm inceliğindeki bu cihaz, taşınabilirliği ile öne çıkıyor. İnce yapısına rağmen, 12 çekirdekli işlemcisi ve 4.0 GHz’e kadar çıkabilen hızıyla üst düzey bir performans sunuyor. Ayrıca, 32 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesi, geniş bir kullanım alanı sunuyor. Yapay zeka destekli NPU (Sinirsel İşleme Birimi), saniyede 45 trilyon işlem gücüyle karmaşık görevlerin üstesinden kolaylıkla geliyor. Kamera tarafında ise, yapay zeka tabanlı akıllı nesne takibi, arka plan bulanıklaştırma ve kullanıcı gizliliğini ön planda tutan manyetik olarak çıkarılabilir kamera gibi özellikler yer alıyor.

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Kullanıcı gizliliği açısından fark yaratan bu manyetik kamera, cihaz kullanılmadığında kolayca çıkarılıp saklanabiliyor. Bu yenilikçi tasarım, hem güvenliği artırıyor hem de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

MagicBook Art 14 Snapdragon, Honor’un Almanya’daki çevrimiçi mağazasında 1.699 Euro (yaklaşık 1.796 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Kampanya kapsamında, alıcılara 200 Euro değerinde bir indirim kuponu da sunuluyor. Ayrıca, satın alım sırasında beyaz renkli Honor Earbuds X6 kulaklık ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemcili Pad 9 tablet gibi hediyeler de seçenekler arasında bulunuyor. Starry Gray (yıldız grisi) renkteki bu model, hem iş hem de günlük kullanım için şık ve güçlü bir seçenek sunuyor.

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Honor MagicBook Art 14 Snapdragon satışa sunuldu