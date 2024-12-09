Honor GT hakkındaki ilk bilgiler gelmeye başladı

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Honor, geçtiğimiz ay Honor 300 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şimdi ise marka, yeni bir GT serisi telefonun hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yayınlanan ilk tanıtım görseli, bu yeni cihazın tasarımına dair bazı ipuçları veriyor. İşte, Honor’un yeni performans odaklı telefonu hakkında bilinenler.

Yayınlanan tanıtım görseli, cihazın dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olduğunu ve bu modülün sağ alt köşesinde “GT” logosunun yer aldığını gösteriyor. "GT" ibaresi, telefonun yüksek performanslı bir model olacağına işaret ediyor. Gelen bilgilere göre, cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılması ve 100W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Ayrıca düz bir OLED ekranın da cihazda yer alacağı belirtiliyor.

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Bu yeni modelin, özellikle Redmi K80 ve iQOO Neo 10 gibi benzer işlemciye sahip rakip telefonlarla rekabet etmesi bekleniyor. Honor’un halihazırda piyasaya sürdüğü Honor 300 Pro ve 300 Ultra modelleri de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış durumda. 300 Pro modeli, 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto lens ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan bir üçlü kamera sistemi sunarken, Ultra modelinde periskop telefoto lens içeren benzer bir sistem yer alıyor.

Honor GT’nin, performans odaklı yapısı nedeniyle kamera özelliklerinde diğer modellere kıyasla biraz daha geride kalabileceği öngörülüyor. Ancak kullanıcı deneyimini tam anlamıyla karşılamak ve rekabetçi bir ürün sunmak adına, cihazın ana kamerasında güçlü bir donanım kullanılabilir. Honor’un yeni GT modeliyle ilgili daha fazla detayın bu hafta içinde paylaşılması bekleniyor.

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