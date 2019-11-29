Honor V30, Google uygulama ve servislerinden yoksun şekilde çıkacak

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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı başladıktan sonra çıkan Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro, Google uygulama ve servislerinden yoksun olarak piyasaya sürülmüştü. Bu durum amiral gemisi telefonların satışlarını olumsuz etkiledi. Görünüşe bakılırsa aynı kaderi Honor V30 ve V30 Pro da paylaşacak.

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Her iki telefonun da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ulusal pazarda satışa sunulması bekleniyor. Ne yazık ki Google uygulama ve hizmetlerine erişim sağlayamayacaklar. Yani Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'da yaşanan durum aynı şekilde tekrar edecek. Çinli şirket karamsar bir tablo çizilmemesi adına kullanıcıları umutlandıracak bazı açıklamalar yaptı.

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Huawei umut dağıtıyor

Huawei yetkilileri bu modelleri satın alan kullanıcıların en kısa süre içerisinde Google uygulama ve servislerine erişim sağlayabileceklerini söylüyor. Ancak bu yalnızca Google ile Huawei arasında gerekli lisans anlaşması imzalandıktan sonra gerçekleşebilecek bir senaryo. Bunun da en iyi ihtimalle birkaç ay sürebileceği belirtiliyor.

https://twitter.com/RODENT950/status/1199760412272668673