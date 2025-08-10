Üç kez art arda yıldırım çarpan elektrikli otomobil sapasağlam kaldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin'in kuzeydoğusundaki Huangshi bölgesinde ilgi çekici bir olay meydana geldi. BYD Song Plus marka bir elektrikli otomobile peş peşe üç kez yıldırım düştü. İşin ilginç tarafı ise aracın bu güçlü doğa olayından ciddi bir hasar görmeden kurtulmuş olması.

Yakındaki araçların kameralarına yansıyan görüntülerde, düşük hızda ilerleyen elektrikli SUV modeline birbiri ardına üç kez yıldırım isabet ettiği net bir şekilde görülüyor. Şans eseri sürücü bu olaydan yara almadan kurtuldu ve aracı durdurup hızla terk etmeyi başardı.

"Faraday kafesi" etkisi kurtardı

Aracı güvenli bir şekilde durdurup aşağı inen sürücü bir süre sonra geri döndüğünde şaşırtıcı bir manzara ile karşılaştı. Tüm elektrikli sistemler sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Serviste yapılan detaylı kontollerde aracın elektrik motorunda, bataryasında ve diğer elektrik aksamında herhangi bir kısa devre veya hasar izine rastlanmadı.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, aracın gövdesinin "Faraday kafesi" görevi görerek yıldırım akımını doğrudan toprağa ilettiğini belirtiyor. Böylece içindeki yolcular ve elektrikli ekipmanlar zarar görmedi. Düşen yıldırımların tek somut izi, aracın tavanında kalan yanık izleri oldu.

