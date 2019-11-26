Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

    Huawei’nin önümüzdeki hafta iPhone 11'e benzerliği ile dikkat çeken bir telefon duyurması bekleniyor. Nova 6 SE adlı cihazın tasarımını ortaya çıkaran yeni görseller yayınlandı.
    4 sa.
    2,4b
    13
    13
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Android Headlines internet sitesi kısa bir süre önce gündeme gelen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görsellerini yayınladı. Yeni render'lar akıllı telefonla ilgili daha önceki sızıntıları doğrular nitelikte.

    Ayrıca Bkz. "Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı"

    Akıllı telefonun ekranında ön kameraya ev sahipliği yapacak bir delik yer alacak. Ayrıca cihaz yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve dörtlü arka kamera sistemi ile gelecek. Akıllı telefon tasrım olarak iPhone 11'e oldukça benziyor.

    iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Kirin 810'dan güç alacak

    Huawei Nova 6 SE, normal Nova 6'nın özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Akıllı telefonun üst sınıf Kirin 990 yerine Kirin 810 işlemci ve 40W hızlı şarj özellikli 4.800 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. 

    iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca cihazda Sony IMX686 sensörlü 60 megapiksel ana kamera yer alacak. Diğer sensörlerin ise 16 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel olacağı belirtiliyor. Akıllı telefonla ilgili diğer tüm detayları 5 Aralık tarihindeki lansman etkinliğinde öğreneceğiz.



    https://www.androidheadlines.com/2019/11/exclusive-huawei-nova-6-se-quad-rear-cameras.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 3 sa. en beğenilen
    O 4 kamerayi telefonun arkasina en az 100 farkli yaklasimla yerlestirebilirsin ama sen gidip apple in yaklasimiyla dizersen tabi iphone kopyasi derler...
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mars Portakalı 3 sa.
    Eziklere bak, koskoca firma gidiyor Apple'ın telefonunu kopyalıyor. Sadece bu firma değil, birkaç tane daha var. Komik gerçekten.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Huzur_02 1 sa.

    şu siteye bi çözüm bulun artık "no fount" ekranını görmekten gına geldi. yakışmıyor donanimhaber'e
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    m_carleone82 1 sa.
    Kameralar mecburen toplu olarak



    Ya sağ üst , yada sol uste yerlesecek. 4 olunca da dikey yerine 2x2 mecburen..



    Önde centik yok.

    Düz ekran ki her telefonda ayni.



    Bu iş standart hal almaya basladi.



    5 kamera olsa sanirim daire yapip ortaya alacak..



    Pek çeşitlendirme olmayacak sanirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xloud 2 sa.
    Adam kendi kamera tasarımını ortadan köşeye koymuş Apple taklidi yaftası yiyor şaka gibi :) Orta seviye cihazda sırıtmayan bir tasarım ama 12000 liralık cihaz için ucuz duruyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    castigatetr 3 sa.
    Rezillik bence..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mars Portakalı 3 sa.
    Eziklere bak, koskoca firma gidiyor Apple'ın telefonunu kopyalıyor. Sadece bu firma değil, birkaç tane daha var. Komik gerçekten.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    erkanberk 3 sa.
    Vee kendi ayağına sıkanlarda bu gün!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MERNEPTAH 3 sa.
    Roket atar..bu tasarımlan natoya girer
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gbness 3 sa. oly1786
    Turump'ı hiç birşey haklı çıkaramaz ama haklısın mate 20 pro nin yandan çakmışı 😂gibi duruyor ama hoş bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oly1786 3 sa.
    mate 30 pro gibi bir telefon yapmışsın ; bu ne? Bu tasarım ancak Huawei'nin kalibresini düşürür, Trump'ı da haklı çıkarır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 3 sa. en beğenilen
    O 4 kamerayi telefonun arkasina en az 100 farkli yaklasimla yerlestirebilirsin ama sen gidip apple in yaklasimiyla dizersen tabi iphone kopyasi derler...
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Mr. Jingles +236 interwap +94 jujuuu +85 Bloodin +84 Kazall +73 D@rbeli M@tk@p +66 MuharremAylar +46 ProfXavier +45 Egzz +42 smela +40
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    5 Üye, 8 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2410 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Huawei Nova 6 SE, iPhone 11 ve
    5 etiket daha render görsel Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,5b
    YouTube Kanalı258b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti 44 dk. Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi 1 sa. Bu VA gayet iyi çıktı "Samsung LC32F391 oyuncu monitörü incelemesi" 1 sa. Intel SSD 665p satışa çıkıyor 1 sa. Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: Online kurslar yalnızca 24,99 TL 2 sa. Evdeki prizlerden ampullere kadar her yere Amazon'un asistanı geliyor 2 sa. İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı 3 sa. 2020 Mercedes-Benz GLA'dan ilk resmi görsel geldi 3 sa. Facebook, Viewpoints uygulaması ile görevlere katılan kullanıcılara ödeme yapacak 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı Sonraki Bozdoğan Füzesi ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı 5 sa. Rusya, ilk elektrikli otomobilini 2020'de satışa sunacak 5 sa. MediaTek entegre 5G modemli ilk yonga setini duyurdu: Dimensity 1000 5 sa. İddialı özelliklere sahip Honor V30 5G serisi duyuruldu 6 sa. Honor MagicWatch 2 tanıtıldı: 14 güne varan pil ömrü 6 sa. Haluk Bilginer’e büyük onur: Uluslararası Emmy ödülü kazandı 6 sa. Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın camlarının neden kırıldığını açıkladı 7 sa. Nvidia’dan AMD’ye büyük destek 7 sa. Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı 8 sa. 2020 Renault Espace, yeni teknolojileriyle tanıtıldı 8 sa. Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısı duyuruldu 9 sa. WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi 9 sa. JJ Abrams: “Skywalker’ın Yükselişi’nin senaryo kopyası Ebay’e düştü!” 10 sa. Boston Dynamics'in robot köpeği, bomba imha timi tarafından kullanılıyor 19 sa. NASA astronotu uzaya çöp bırakırken görüntülendi 19 sa. Apple gelecek yıl 100 milyon 5G iPhone satmayı bekliyor 20 sa. Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı 20 sa. Qualcomm’a karşı Intel ve MediaTek ortaklığı 21 sa. Huawei iki ayda 7 milyondan fazla Mate 30 satmayı başardı 21 sa. Nvidia macOS üzerinde CUDA desteğini sonlandırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı
    DonanımHaber
    AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanım...
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Migros 5999 TL'ye iPhone 11 satacak! İşte detaylar
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim