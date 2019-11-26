iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

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Android Headlines internet sitesi kısa bir süre önce gündeme gelen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görsellerini yayınladı. Yeni render'lar akıllı telefonla ilgili daha önceki sızıntıları doğrular nitelikte.

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Akıllı telefonun ekranında ön kameraya ev sahipliği yapacak bir delik yer alacak. Ayrıca cihaz yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve dörtlü arka kamera sistemi ile gelecek. Akıllı telefon tasrım olarak iPhone 11'e oldukça benziyor.

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Kirin 810'dan güç alacak

Huawei Nova 6 SE, normal Nova 6'nın özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Akıllı telefonun üst sınıf Kirin 990 yerine Kirin 810 işlemci ve 40W hızlı şarj özellikli 4.800 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

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Ayrıca cihazda Sony IMX686 sensörlü 60 megapiksel ana kamera yer alacak. Diğer sensörlerin ise 16 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel olacağı belirtiliyor. Akıllı telefonla ilgili diğer tüm detayları 5 Aralık tarihindeki lansman etkinliğinde öğreneceğiz.

https://www.androidheadlines.com/2019/11/exclusive-huawei-nova-6-se-quad-rear-cameras.html