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    Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor

    Dış ortamlarda spor yapmayı sevenler için geliştirilen Honor Watch GS Pro akıllı saat model MIL-810G askeri dayanıklılık standardına sahip. Honor Watch GS Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    6 gün
    1,9b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor
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    Honor markasının başarılı akıllı saat modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Honor Watch GS Pro hem uzun kullanım süresi sunuyor hem de zorlu ortam koşullarına dayanacak sağlam bir kasaya sahip.

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    Honor Watch GS Pro özellikleri ve fiyatı

    Honor Watch GS Pro modelinde 1.39 inçlik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Çerçeve paslanmaz çelik ve dış gövde de polikarbonat malzemeden imal edilmiş. MIL-810G standardı ile darbelere, suya, şoklara ve suya dayanıklılık sunuyor.

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    Firmanın kendi işletim sistemini barındıran akıllı saat tek şarj ile 25 güne kadar kullanım süresi sunuyor. GPS açık olursa bu süre sadece 48 saate düşüyor. 2 saatlik şarj ile 100 saate kadar ek süre elde ediliyor.

    Yazılım tarafında dış ortamlara yönelik optimizasyonlar var. Bisiklet, dağcılık, koşu gibi dış mekan sporlarına ait modlar yer almış. GPS ile geçtiğiniz güzergah kayıt ediliyor. Nabız ölçer sürekli çalışma özelliğine sahipken dahili SpO2 sensörü ile kandaki oksijen seviyesini de ölçüyor. Honor Watch GS Pro için 250 Avro fiyat etiketi mevcut.



    https://www.engadget.com/honor-watch-gs-pro-watch-es-ifa-2020-100043177.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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