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    Honor Magic V5 sahneye çıkıyor: Daha ince tasarım, daha büyük batarya

    Honor’un yeni nesil katlanabilir modeli Magic V5, tanıtım öncesi dikkat çeken detaylarla sahneye çıkıyor. 80W hızlı şarj ve 6.100 mAh batarya gibi ciddi yenilikler, cihazı rakiplerinden ayırıyor

    Honor Magic V5 sahneye çıkıyor: Daha büyük batarya!

    Honor’un yeni nesil katlanabilir telefonu Magic V5, tanıtım öncesi sertifika platformlarında ortaya çıktı. Çin’deki 3C veri tabanında listelenen iki farklı modelin (MTN-AN00 ve MTN-AN80) 80W hızlı şarj desteği sunduğu görüldü. Bu, geçen yıl piyasaya çıkan ve 66W destekleyen Magic V3'e göre ciddi bir iyileştirme anlamına geliyor.

    Yeni modelle ilgili sızan diğer detaylar da oldukça dikkat çekici. Batarya tarafında 5.150 mAh’lik Si/C hücreden, 6.100 mAh gibi büyük bir kapasiteye geçiş yapılacağı konuşuluyor. Daha verimli bir işlemciyle birleştiğinde bu değişim, günlük kullanım süresini hissedilir şekilde artırabilir.

    Magic V5’in performansı da önceki nesle kıyasla yukarı taşınıyor. Geekbench testlerinde görülen cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış. Tek çekirdekte 3.000’i, çoklu çekirdekte ise 9.000’i geçen puanlarla dikkat çekiyor.

    Tasarım anlamında ise Honor, yine “en ince” unvanının peşinde. Katlanmış halde 9 mm'nin altına ineceği söylenen Magic V5, bu iddiayla Oppo’nun 8.9 mm kalınlığındaki Find N5 modeline rakip olmayı hedefliyor. Bu kadar büyük bir batarya kapasitesini, bu denli ince bir tasarımla sunabilmek, Magic V5’i pazarda farklı bir konuma taşıyabilir.

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