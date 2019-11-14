Honor Watch Magic 2 için geri sayım başladı

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Honor, 26 Kasım tarihinde V30 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Honor V30 ve V30 Pro olarak resmiyet kazanacak akıllı telefonlar birçok ülkede satışa sunulacak. Çinli şirketin aynı etkinlik kapsamında Honor Watch Magic 2'yi de tanıtacağı söyleniyor.

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Çin merkezli güvenilir bir haber kaynağı, akıllı saatin Huawei Watch GT 2 ile aynı görünüme sahip olacağını açıkladı. Honor Watch Magic 2, kalp atış hızı sensörü, GPS ve NFC gibi özellikler sunacak. Ayrıca fiyat etiketinin 229 euro'ya satılan Watch GT 2'den daha ucuz olması bekleniyor.

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Yeni akıllı tartı da tanıtılacak

Honor'un yeni akıllı saati muhtemelen daha iyi performans ve uzun pil ömrü sağlayacak Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilecek. Şirket 26 Kasım'da V30 serisi ve Honor Watch Magic 2'nin haricinde Honor Smart Scale 2 adlı yeni akıllı tartısını de lanse edecek.