Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya

Honor Watch Magic akıllı saat ve Honor Flypods Lite kulaklıklar bu yılın başlarında tanıtılmıştı. Bir yılı doldurmak üzere olan bu iki ürün güzel bir kampanya ile geliyor.

Honor Watch Magic özellikleri ve fiyatı

Honor Watch Magic modelinde 1.2 inçlik AMOLED ekran 326ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Sadece 11mm kalınlık değeri ile Huawei akıllı saatin piyasadaki en konforlu model olduğunu iddia ediyor.

Watch GT modelindeki aynı işletim sistemine sahip olduğu tahmin edilen akıllı saat fitness değerlerini takip etmenin yanında gelişmiş nabız ölçme ve uyku takibi de yapabiliyor. Yapay zekâ desteği ile kullanıcıya 8 farklı uyku yönetimi önerilebiliyor.

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GPS yongası barındıran akıllı saat ayrıca barometre, yükseklik ölçer ve pusula bileşenleri ile dış mekân kullanımında da iyi bir alternatif haline gelebilir. 7 güne kadar kullanım süresi sunan Honor Watch Magic için 999TL fiyat etiketi mevcut.

Honor Flypods Lite özellikleri ve fiyatı

Honor Flypods Lite kulaklıklar 7mm sürücüler ile ortalamanın üzerinde ses kalitesi sunuyor. Bluetooth 4.2 üzerinden bağlanan ürün suya ve tere dayanıklı olarak imal edilmiş. Ürün 3 saate kadar sürekli dinleme imkânı sunarken şarjlı kılıf ile bu süre uzuyor. Honor Flypods Lite modeli 449TL-499TL arasında garantili fiyatlara sahip. Her iki üründe de Honor Band 4 Running bileklik hediye ediliyor ve oldukça avantajlı hale geliyor.