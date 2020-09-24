Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı

    Sony'nin PC platformu için yayınladığı 3 yaşındaki Horizon Zero Dawn'nın ilk ay satış rakamları paylaşıldı. Oyun, PC'ye konuk olduğu ilk ay 716 bin kopya sattı.
    1 sa.
    329
    13
    2
    Oyunlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı
    Tam Boyutta Gör
    2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan ve aradan geçen 3 koca yılın ardından PC platformuna konuk olan Horizon Zero Dawn’nın bu platformdaki ilk ay satış rakamları paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı"

    Sony’nin PC’ye çıkardığı ilk oyun olma özelliğini taşıyan yapımın satış rakamlarını paylaşan SuperData, Horizon Zero Dawn PC’nin ilk ayında 716 binlik satış rakamına ulaştığını açıkladı. Polonyalı geliştirici CD Projekt Red’in 2015 yılında yayınlanan The Witcher III: Wild Hunt ile aşağı yukarı aynı satış rakamları anlamına gelen bu sayı, Sony’nin PC platformuna olan bakış açısı için de önemli bir gösterge sayılabilir.  Birinci parti olmayan önemli bir diğer oyun, Death Stranding PC sürümü ise ilk ayında 477 bin kopya satmıştı.

    Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı
    Tam Boyutta Gör

    Şirketin çok daha fazla birinci parti PlayStation oyununu PC’ye getirme niyetinde olduğunu düşündüğümüzde ve Horizon Zero Dawn’nın PC platformunda yaşadığı teknik sorunlara rağmen ulaştığı bu rakamlar, PC oyuncularının ileride kaliteli PlaySatation yapımlarını geç de olsa deneyimleme ihtimalini sanırız arttıracaktır.

    Bakalım yakın bir tarihte Sony’den yeni bir Sony Computer Entertainment duyurusu gelecek mi.



    https://wccftech.com/horizon-zero-dawn-pc-sold-716k-units-in-its-first-month-almost-as-much-as-the-witcher-3/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Batuhangover01 56 dk.
    Bu özel oyun muhabbetlerinden zarar ettiklerinin farkında değiller. Asıl patronun son kullanıcı olduğunu öğrenecekler böyle böyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sorceress 1 sa.
    Demek ki God Of War gelse, rakamları siz düşünün
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. İlk kez büyük ekranlı tabletlere talep arttı 55 dk. Samsung Galaxy F41 detaylanıyor 1 sa. Snadragon 750G geldi | Bu defa ARM Cortex-A77 var 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı Sonraki Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE 2 sa. Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platformunu duyurdu: EXXEN 2 sa. 200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor 3 sa. ADATA XPG GAIA mini oyuncu bilgisayarı satışa çıkıyor 4 sa. Garmin Venu Sq akıllı saatleri GPS ve bağımsız müzik oynatmaya odaklanıyor 4 sa. Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu 5 sa. Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor 5 sa. Chrome eklentileri artık freemium oluyor 6 sa. Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 6 sa. Discovery Sport'un Plug-in Hybrid seçeneği Türkiye'de 7 sa. Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı 7 sa. Sırada LG K62 ve K52 akıllı telefonları var 8 sa. Razer BlackWidow V3 Pro ile kablosuz dönem başlıyor 17 sa. The Division 2'yi bu hafta ücretsiz deneyin 17 sa. Doom Eternal çok yakında Xbox Game Pass'e geliyor gibi 19 sa. Corsair yeni Thunderbolt 3 bağlantı merkezini duyurdu 20 sa. Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu 21 sa. Elgato yayıncılar için LED aydınlatma halkasını duyurdu 21 sa. Microsoft Edge önümüzdeki ay Linux işletim sistemine geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    Şarjlı Piller Hakkında Her Şey
    DH Forum
    iPhone 12 mini ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Tesla'dan 25 bin dolarlık yeni bir model geliyor
    DonanımHaber
    Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı
    DonanımHaber
    Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077 PC Sistem Gereksinimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Observer: System Redux 10 Kasım'da Xbox Series ve PC için, 12 ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız