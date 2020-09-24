Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı

Tam Boyutta Gör 2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan ve aradan geçen 3 koca yılın ardından PC platformuna konuk olan Horizon Zero Dawn’nın bu platformdaki ilk ay satış rakamları paylaşıldı.

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Sony’nin PC’ye çıkardığı ilk oyun olma özelliğini taşıyan yapımın satış rakamlarını paylaşan SuperData, Horizon Zero Dawn PC’nin ilk ayında 716 binlik satış rakamına ulaştığını açıkladı. Polonyalı geliştirici CD Projekt Red’in 2015 yılında yayınlanan The Witcher III: Wild Hunt ile aşağı yukarı aynı satış rakamları anlamına gelen bu sayı, Sony’nin PC platformuna olan bakış açısı için de önemli bir gösterge sayılabilir. Birinci parti olmayan önemli bir diğer oyun, Death Stranding PC sürümü ise ilk ayında 477 bin kopya satmıştı.

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Şirketin çok daha fazla birinci parti PlayStation oyununu PC’ye getirme niyetinde olduğunu düşündüğümüzde ve Horizon Zero Dawn’nın PC platformunda yaşadığı teknik sorunlara rağmen ulaştığı bu rakamlar, PC oyuncularının ileride kaliteli PlaySatation yapımlarını geç de olsa deneyimleme ihtimalini sanırız arttıracaktır.

Bakalım yakın bir tarihte Sony’den yeni bir Sony Computer Entertainment duyurusu gelecek mi.

https://wccftech.com/horizon-zero-dawn-pc-sold-716k-units-in-its-first-month-almost-as-much-as-the-witcher-3/

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