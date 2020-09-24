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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı

    18 Nisan tarihinde yürürlüğe giren ve oyun konsollarına yüzde 50 oranında ek ithalat vergisi getiren kanun maddesinin süresi, bugün Remi Gazete'de yayımlanan kararla 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
    1 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı
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    18 Nisan tarihinde yürürlüğe giren ve oyun konsollarının da içinde bulunduğu pek çok ürüne ek ithalat vergisi getiren geçici kanun maddesiyle ilgili Resmi Gazete’de yeni bir karar yayımlandı. Normal şartlar altında süresi 30 Eylül’de sona ermesi beklenen kanun maddesi süresi söz konusu kararla 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

    Ayrıca Bkz. "Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı"

    Hatırlanacağı üzere yüzde 18 KDV ve yüzde 20 ÖTV uygulanan oyun konsollarına, 18 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 50 de ek vergi getirilmişti. Bu sebeple konsol fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmış ve bazı yerlerde konsol fiyatları neredeyse iki katına çıkmıştı.

    Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı
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    Pek çok oyun severin beklediği 1 Ekim tarihi de bu kararla üç ay daha ötelenmiş olacak. 31 Aralık tarihinden sonra yeni bir karar daha alınmazsa oyun konsolları üzerinden alınan ek ithalat vergisi yeniden yüzde 20’ye düşecek. Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde yayınlanan ancak daha sonra kaldırılan Xbox Series X’in bu anlamda eski fiyattan satışa sunulacağı düşünmek yanlış olmayacaktır. Xbox Series X Türkiye ön sipariş fiyatı 7,499 lira olarak duyurulmuştu. PlayStation 5’in Türkiye fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/oyun-konsollarinda-yuzde-50-ek-vergi-suresi-uzatildi-6052111/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Gaara34 (Gökberk ) 1 sa. en beğenilen
    tek adam rejimi be! eğleniyor muyuz?adam kafasına göre vergi ekliyor, çıkarıyor. ne güzel memleket.yetkiyi verenler memnun musunuz?
    1 Yanıt Yanıtla +52
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    ooozer 1 sa.
    Bu hükümet gitmedikçe bize eğlence yok
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
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    Yorumlar (60) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mnyksvsc (manyak savasci) 4 dk.
    Biliydim böyle olacağını...

    Tablet Reyiz
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    the_dedektif (gurur kutay) 5 dk.
    PlayStation 3 neyinize yetmiyor.

    Şükretmeyi bilin !

    Afrikada millet açlıktan kırılıyor.
    Yanıtla
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    redwolf0 15 dk.
    Dolarla mı maaş alıyorsun yiğen ? Bu ülkede doğduğum için utanıyorum rezil bir yer
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 17 dk.
    Genç olmak iyice zorlaştı bu ülkede. Genç arkadaşlarımız kendilerini iyi yetiştirip gerekirse yutdışına gitmeyi düşünebilir.
    Yanıtla
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    antique (el turko ) 22 dk.
    kendi imkanlarıyla yurtdışından getirenleri de tutuklayın tam olsun.. 🙄
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    waleur5 22 dk.
    Yurt icinden alisveris yapmayip tepki koymayi dusunenler varmiş
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    leonheart07 11 dk. waleur5
    Aslında onların istediği de bu. Almayın diyorlar kısacası. Arabalara gelen ÖTV zammı, konsollara gelen ek vergi ve daha gelecek diğer vergiler... Hepsi ülkeden dışarıya döviz çıkışını engellemek için çünkü ülkede ciddi bir döviz rezervi problemi var. Ama nedense böyle durumlarda günah keçisi hep teknoloji ürünleri oluyor. Üretmeyen bir ülke olduğumuz sürece daha çok çekeceğiz. Yahu Yunanistan'dan dolarla börek ithal ediyoruz ya börek börek, düşündükçe kafayı yiyesim geliyor. Yahu bu ülke börek üretemiyor mu ya, aklım almıyor. Yakında Venezuala'dan dolarla peynirler de gelir ama yoook suçlu teknoloji.
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    ssj (Kamuran TOPRAK) 24 dk.
    Benim aklıma neden sürekli ejder meyveli smoothie geliyor acaba 🧐
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    hasanmerto (Hasan Mertoğlu) 25 dk. (düzenlendi)
    Arkadaşlar ben Almanya'dayim burada ps 300 euro , maaşımın 10'da birine alinabiliyor ama çok sıkıcı buralar hiç güzel değil sakın gelmeyin.
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    zugu 31 dk.
    Bir video vardı ya. Hani devlete vergiyi Si..lerek ödeme istiyorum diye. Şuan o moddayım. Zahmet etmesinler yani %50 falan. Bizzat gelsinler yapsınlar.
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    oly1786 (caner nebi) 35 dk.
    Şunu aklınızın köşesine yazın, iktidarın oy aldığı kesimin çoğunluğunun, oyun konsolları, netflix , kültür, sinema, seyahat vesaire şeylerle işi olmaz. Başkalarının da ulaşamamasından da keyif alırlar.
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    PlayStation 5, xbox series x ve
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