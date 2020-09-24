Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı

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18 Nisan tarihinde yürürlüğe giren ve oyun konsollarının da içinde bulunduğu pek çok ürüne ek ithalat vergisi getiren geçici kanun maddesiyle ilgili Resmi Gazete’de yeni bir karar yayımlandı. Normal şartlar altında süresi 30 Eylül’de sona ermesi beklenen kanun maddesi süresi söz konusu kararla 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

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Hatırlanacağı üzere yüzde 18 KDV ve yüzde 20 ÖTV uygulanan oyun konsollarına, 18 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 50 de ek vergi getirilmişti. Bu sebeple konsol fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmış ve bazı yerlerde konsol fiyatları neredeyse iki katına çıkmıştı.

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Pek çok oyun severin beklediği 1 Ekim tarihi de bu kararla üç ay daha ötelenmiş olacak. 31 Aralık tarihinden sonra yeni bir karar daha alınmazsa oyun konsolları üzerinden alınan ek ithalat vergisi yeniden yüzde 20’ye düşecek. Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde yayınlanan ancak daha sonra kaldırılan Xbox Series X’in bu anlamda eski fiyattan satışa sunulacağı düşünmek yanlış olmayacaktır. Xbox Series X Türkiye ön sipariş fiyatı 7,499 lira olarak duyurulmuştu. PlayStation 5’in Türkiye fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/oyun-konsollarinda-yuzde-50-ek-vergi-suresi-uzatildi-6052111/

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