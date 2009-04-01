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HP, Android platformunu netbook'larda kullanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP, Android platformunu netbook'larda kullanabilir
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Google'ın akıllı telefonlar için geliştirdiği Linux tabanlı Android platformu netbook'larda da kullanılacak gibi görünüyor. Kısa bir süre önce haberini verdiğimiz Asus'dan sonra bilgisayar üretiminde dünyanın en büyük isimlerinden birisi olan HP de Android platformuna sıcak baktığını açıkladı.

Mobil işletim sistemi Android için üzerinde çalıştıklarını belirten HP'nin PC bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Satjiv Chahil, Android platformunun yeteneklerini değerlendirdiklerini açıkladı. Özellikle Linux tabanlı olması sayesinde netbook'lar üzerinde hızlı ve etkin bir şekilde çalışabileceği belirtilen Android platformunun sene içerisinde netbook'lara gelebileceği bazı bağımsız araştırma kuruluşlarınca da dile getirilmekte.


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namigencan 10 yıl
Microsoft işletim sistemi fiyatları çeker bu sayede rekabet sağlam olacak gibi.
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla ben Google a her yönden güveniyorum.
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max975 10 yıl
hadi bakalım ne kadar olumlu olacak.
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