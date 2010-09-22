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HP Innovation Summit '10: Akıllı telefon kullanıcılarının %85'i yazıcıdan çıktı almak istiyor

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP Innovation Summit '10: Akıllı telefon kullanıcılarının %85'i yazıcıdan çıktı almak istiyor
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HP bugün İstanbul'da Innovation Summit 2010 isimli özel bir etkinlik düzenliyor. Üst düzey HP yetkillerinin ve ululararası basın mensuplarının da katıldığı etkinlikte açılış konulşmasını HP Kurumsal Çözümler Grubu ile birlikte Lazerjet ve Startejilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ron Coughlin yaptı. Coughlin sektördeki değişime dikkat çekerken, yazıcılar için tek başına donanım, yazılım ya da servise odaklanmadıklarını ve bu işi platform olarak ele aldıklarını belirtti. Tüm akıllı telefon kullanıcılarının %85'inin doğrudan yazıcıdan çıktı almak istediğini belirten Coughlin aynı zamanda iPad için de benzer bir talebin (son iOS güncellemesi ile bu destek geldi) olduğunu belirtti.

Devam etmekte olan HP Summit Innovation 2010 etkinliğinde ultra kompakt tasarımlı HP Eny 100 AiO ve çıkartılabilir tablete sahip HP Photosmart AiO tanıtımları yapılıyor detayları sizlerle payalaşmayı sürdüreceğiz.

HP Innovation Summit '10: Akıllı telefon kullanıcılarının %85'i yazıcıdan çıktı almak istiyor
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hakanr 8 yıl
hadisin ordan A3 e baştan başa çıktı alan printerim var windows xpden beri driver güncellemesi çıkarıyolar. HP nin hiç bi sözüne kanmam artık şimdiye kadarda telefonundan çıktı almak isteyen hiç bir kimsede duymadım
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Mesudum 8 yıl
Aslında smartphone sahibi olmayanlar da o imkana sahip olmak istemektedirler, de nerede para orada karga işte
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