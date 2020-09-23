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    HP’nin yeni dizüstüsü okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor

    HP’nin yeni HP Pavilion serisi B&O imzalı hoparlör yuvalarında okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanmış. Yeni serinin başlangıuç fiyatı 580$ olarak belirlenmiş.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HP’nin yeni dizüstüsü okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor
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    Bugün okyanuslara bırakılan atıkların neredeyse yedinci bir kıta oluşturacak kadar fazla hale geldiği çevre aktivistleri tarafından sürekli dile getiriliyor. HP de ürünlerinde okyanustan geri dönüştürülen malzemeler kullanarak duyarlılık oluşturmaya çalışıyor.

    Yeni HP Pavilion dizüstüler

    Yeni HP Pavilion serisi 13, 14 ve 15 inçlik ekranlar ile geliyor. 3 boyutlu işlenmiş metal kasa görünümü iyileştirirken; incelen kenarlar sayesinde ekran kasa oranı da yüzde 86 seviyesine çıkıyor. Böylece daha kompakt bir yapı elde ediliyor. Yeni soğutma fanları ise yüzde 27 daha fazla hava akışı ve yüzde 16 daha düşük gürültü vadediyor.

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    Yeni seride firma B&O imzalı hoparlör yuvalarında okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanmış. Daha önce de Elite Dragonfly modelinde benzer bir örnek yaşanmıştı. Henüz miktar çok düşük ancak gelecek için umut vadedici.

    HP’nin yeni dizüstüsü okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor

    HP Pavilion serisi diğer taraftan Tiger Lake işlemciler ile Intel Xe grafik birimini kullanıcılara sunacak ve Full HD oyun oynama imkanı verecek. Ayrıca Ryzen 4000 APU işlemciler seçenekler arasında. Yine GeForce MX 450 ekran kartı da istendiği takdirde tercih edilebiliyor.

    WiFi 6, 1TB’a kadar SSD, Optane bellek, USB PD desteği, SD kart yuvası gibi ekstraları olan HP Pavilion serisinde 13 inçlik model 680$, 14 inçlik model 580$, 15 inçlik model de 600$ seviyesinden başlayacak.



    https://www.engadget.com/hp-pavilion-laptops-ocean-bound-plastics-120034594.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 3 sa.
    13" ufak alana sığdırma çabaları yüzünden mi daha pahalı acaba?
    Yoksa 480 dolar mı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. deniz_sea
    Çeviri içeriği bile düzgün hazırlamaktan aciz bir editörden dolayı kafada soru işaretleri oluşabiliyor.13 inc model en dusuk 1080p panelle geliyor, 14 inc ve 15 inc modellerse 720p panelle geliyor. Baslangic fiyat farkinin en onemli sebebi bu.
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