HP’nin yeni dizüstüsü okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor

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Bugün okyanuslara bırakılan atıkların neredeyse yedinci bir kıta oluşturacak kadar fazla hale geldiği çevre aktivistleri tarafından sürekli dile getiriliyor. HP de ürünlerinde okyanustan geri dönüştürülen malzemeler kullanarak duyarlılık oluşturmaya çalışıyor.

Yeni HP Pavilion dizüstüler

Yeni HP Pavilion serisi 13, 14 ve 15 inçlik ekranlar ile geliyor. 3 boyutlu işlenmiş metal kasa görünümü iyileştirirken; incelen kenarlar sayesinde ekran kasa oranı da yüzde 86 seviyesine çıkıyor. Böylece daha kompakt bir yapı elde ediliyor. Yeni soğutma fanları ise yüzde 27 daha fazla hava akışı ve yüzde 16 daha düşük gürültü vadediyor.

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Yeni seride firma B&O imzalı hoparlör yuvalarında okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanmış. Daha önce de Elite Dragonfly modelinde benzer bir örnek yaşanmıştı. Henüz miktar çok düşük ancak gelecek için umut vadedici.

HP Pavilion serisi diğer taraftan Tiger Lake işlemciler ile Intel Xe grafik birimini kullanıcılara sunacak ve Full HD oyun oynama imkanı verecek. Ayrıca Ryzen 4000 APU işlemciler seçenekler arasında. Yine GeForce MX 450 ekran kartı da istendiği takdirde tercih edilebiliyor.

WiFi 6, 1TB’a kadar SSD, Optane bellek, USB PD desteği, SD kart yuvası gibi ekstraları olan HP Pavilion serisinde 13 inçlik model 680$, 14 inçlik model 580$, 15 inçlik model de 600$ seviyesinden başlayacak.

https://www.engadget.com/hp-pavilion-laptops-ocean-bound-plastics-120034594.html

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