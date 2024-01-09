HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı

HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarı olan Omen Transcend 14’ü CES 2024'te tanıttı. Sadece 1.6 kilogram ağırlığa sahip olan dizüstünde RTX 4070 yer alıyor.