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    HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı

    HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarı olan Omen Transcend 14’ü CES 2024'te tanıttı. Sadece 1.6 kilogram ağırlığa sahip olan dizüstünde RTX 4070 yer alıyor.
    HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    CES 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Tanıtılan onlarca dizüstü bilgisayar, her zamankinden daha ince ve daha hafif olmak için birbiriyle yarışıyor. Ancak HP, bu alanda liderliğini kimse kaptırma niyetinde değil. Firma, fuar kapsamında tanıttığı Omen Transcend 14’ün şimdiye kadarki en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarı olduğunu açıkladı.

    HP Omen Transcend 14 özellikleri ve fiyatı

    HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sadece 1.6 kilogram ağırlığındaki Omen Transcend 14, boyut ve hafiflik açısından ortalama bir oyun dizüstü bilgisayarından çok bir ultra taşınabilir bilgisayara daha yakın. Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, Omen Transcend 14’ün 14 inç MacBook Pro ile aynı ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan HP Omen Transcend 14, büyük kardeşi Omen Transcend 16 kadar güçlü olmasa da 14. nesil Intel Core Ultra 7 veya Ultra 9 işlemci desteği, 32 GB'a kadar DDR5 RAM, 2 TB depolama alanı ve RTX 4070 GPU sayesinde performans açısından kesinlikle sıkıntı yaşamayacak.

     

    HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu küçük ve hafif yapısına rağmen dizüstünde iki USB-A ve iki USB-C bağlantı noktasına (biri Thunderbolt 4'ü destekliyor) ve arkada tam boyutlu bir HDMI 2.1 yuvasına sahip oluyorsunuz. En yüksek kablosuz hızları isteyenler için Bluetooth 5.4 ile Wi-Fi 7 kartına yükseltme seçeneği de bulunuyor.
    HP, dünyanın en hafif 14 inç oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Transcend 14'ün ekran tarafında ise değişken 120Hz yenileme hızına sahip 2.8K (2,880 x 1,800) OLED panel yer alıyor. Bu ekran HDR'yi 500 nit tepe parlaklığı ve DCI-P3 spektrumunun yüzde 100'ünü renklendiren geniş bir renk gamıyla destekliyor. Ses tarafında ise bir çift DTS:X Ultra hoparlör bulunuyor. HP Omen Transcend 14 için 1.600 dolarlık başlangıç fiyatı öneriyor. Omen Transcend 14'ün 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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