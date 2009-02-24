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HP ve Foxconn Türkiye'de PC fabrikası kuruyor, 2000 kişiye istihdam sağlanacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP ve Foxconn Türkiye'de PC fabrikası kuruyor, 2000 kişiye istihdam sağlanacak
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP ve sahip olduğu onlarca üretim tesisiyle OEM dünyasına yön veren isimlerden Tayvanlı merkezli Foxconn, Türkiye'de üretime geliyor. Teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan iki isim geçtiğimiz sene 50 milyon dolarlık yatırım ile Rusya'da bilgisayar üretimi tesis kuracaklarını açıklamıştı.

Hem iki firmadan hem de Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım  Ajansından yapılan açıklamaya göre, 60 milyon dolarlık yatırım ile kurulacak fabrikanın işletmesini Foxconn'un üstleneceği açıklanırken aylık ortalama 200.000 masaüstü bilgisayar üretileceği ve 2000 kişiye istihdam sağlanacağının altı çizildi.

Yeni tesiste üretilecek masaüstü bilgisayarların önemli bir kısmının Ortadoğu ülkelerine sevk edileceği bildirilirken, küresel ekonomik kriz dolayısıyla firmaların gelecek stratejilerini gözden geçirdiği bir ortamda yapılacak bu yatırımın son derece önemli ve stratejik olduğuna dikkat çekiliyor.

HP ve Foxconn Türkiye'de PC fabrikası kuruyor, 2000 kişiye istihdam sağlanacak
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moon9999 8 yıl
evet herkes sanki bize ait olacakmış gibi yazmış.halbuki iş güvenliği tam olmayan (bkz foxconn'un kazaları) bir yerde halkım kölelik yapacak.başında yabancı biri patron olacak.bu, işin bir tarafı.
diğer yönüne gelince; reno ve ford da ülkemde üretiliyor ama ithal otomobillerden çok daha ucuza alabiliyor muyuz sorarım.mesela almanya'da 23000eu olan bmw burada 65000eu.peki hani yurtdışına da satıyoruz diye övündükleri o araçlar (ki;demirel hazretleri sanki kendi malıymış gibi koç'a araziyi ford için hibe etmişti ya) ülkemde gerçek değerine,3500-10000tl arasına satılıyor mu?
bunların haricinde, elbette ülkede bu tür yatırımların olması güzel fakat yabancı değil yerli sermaye olmalı. en azından %60 yerli,%40 yabancı olmalı.
1 Yanıt Yanıtla
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zargana_11 8 yıl moon9999
moon9999

evet herkes sanki bize ait olacakmış gibi yazmış.halbuki iş güvenliği tam olmayan (bkz foxconn'un kazaları) bir yerde halkım kölelik yapacak.başında yabancı biri patron olacak.bu, işin bir tarafı.

diğer yönüne gelince; reno ve ford da ülkemde üretiliyor ama ithal otomobillerden çok daha ucuza alabiliyor muyuz sorarım.mesela almanya'da 23000eu olan bmw burada 65000eu.peki hani yurtdışına da satıyoruz diye övündükleri o araçlar (ki;demirel hazretleri sanki kendi malıymış gibi koç'a araziyi ford için hibe etmişti ya) ülkemde gerçek değerine,3500-10000tl arasına satılıyor mu?

bunların haricinde, elbette ülkede bu tür yatırımların olması güzel fakat yabancı değil yerli sermaye olmalı. en azından %60 yerli,%40 yabancı olmalı.

Ya tamam eleştir ama bknz foxconn kazaları demen, ülkede gazetelerin 2-3. sayfalarını okumadığın anlamına geliyor.

Yurtiçinde BMW o kadar pahalı ise o da ülkede filiz halinde (bknz tofaş, reno gibi) olan sanayiyi korumak ve kalkınmasını sağlamak içindir. Nitekim de bu şekilde biryerlere varılımış ve yakın zamanda kendi aracımızı üreteceğiz. Ama bu noktada mesele üretmek değildir, bunun geleceğinin nasıl sağlanacağıdır. Çeşitli yardımlarla bunun yapılacağından şüphe yok en azından devlet tarafından. Ama halk yerli sermayeyi 25 bin TL'ye bir oto alarak destekleyecek mi? Bu yüzden üretilecek ürün, şirketin geleceğini garantilemek açısından aceleyle değil çıtayı üstte tuttarak yapılmalıdır.

Bilişim sektöründe bu tür yatırımlar olması çok çok önemlidir. Yerli sermayeyle bu tür bir yatırımı getiremezsiniz çünkü bu bilgi birikimine sahip değilsiniz. Bu yüzden ilki, diğerlerinde olduğu gibi, yabancı sermayeyle olacak. Sonra ülkede bilgi-teknoloji arttıkça belki işlemci, belki ram belki de küçük ama çok çok önemli olan parçalar üreteceğiz.

Burada önemli olan aidiyat değil, böyle bir yatırımın ülkeye getireceği yeni çalışma alanıdır. Belki bir işlemcinin, ramin vb'nin üretim sürecini teorik olarak biliyor olabiliriz. Ancak bunu nasıl ve hangi sırayla yapılacağını bilmiyorsak anlamı yoktur.
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concon424 10 yıl
Menfaatçi bunlar, kesin bi çıkarları vardır. İnşallah vatana millete hayırlı olur!
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Yazılımcı Online 10 yıl
Eskişehir'e kurulsun
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St Batuhan 10 yıl
İnanılmaz derecede güzel bir haber. Konya demişken aslında oralara kurulması cidden cok cok iyi olur en azından istanbul tarafı ic göcler azalır ayrıca Konya cok genis [yüz ölcümü bakımından] bir sehir ve biraz dolsun :P
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Cold1 10 yıl

konya yakın iyi iyi soyması kolay olur
şaka bi yana umarım biran önce kurulur:)
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VARSLAN86 10 yıl
merhaba arkadaşlar, yaa ne zaman alımlar başlıcak acaba, bide başvuru yapabileceğimiz internet adresi veya bi şube falan var mı çorlu da bilgisi olan cevap verirse memnun olucam. hayırlı geceler...
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VARSLAN86 10 yıl
tyuytu
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kjetlee 10 yıl
Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah gerçekleşir...
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skylineGTR_34 10 yıl
Bütün dünya bizim ülkenin potansiyelinin farkında, sadece biz değiliz ve ya bi güruh tarafından engellenmek için karamsarlığa itiliyoruz da diyebiliriz. Hayırlısı olur inş...
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theyapici 10 yıl
iş kapısı olaması yönündn çok gzel bir gelişme diye bakıyorum masa üstünde hp almayacağım ama ülkmiz için iyi olacak
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er005 10 yıl
fabrikanın kurulması iyidir en azından 2000 kişi ekmek yer elbet birgün bizde kendi işlemcimizi anakartımızı üretiriz tabi icimizdeki tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dikenleri devletin malı deniz yemeyen d...z diyenleri banka batıranları durmadan bir alkoliği hoca yapıp konsomatrisi hocanın tuzana düşmuş namuslu kız yapıp darbe yapanları icimizden soküp atarsak herşeyin kralını yaparız unutmayalımki gecmişimiz dünyaya yön vermiştir ve ben osmanlıyla selcukluyla gurur duyuyorum önceki devletleri saymıyorum piri reisler fatihler
mevlanalar bizden cıkmıştır
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RocknRoll@ 10 yıl
valla başta 60 milyon dolar yatırım yapacak güzel şey de sonra ürettiğini kime satacak bize satacak yani yatırdığı parayı misli olarak geri alacak o yüzden abartılcak bir şey yok
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emre sönmez 10 yıl
ben burayı teknoloji içerikli bi site sanıyodum :P tabi yine de insanlarımızın duyarsızlaşmadığını ve olan biten hakkında söyleyecek bir çift lafının olduğunu görmek güzel :)
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whatisnfc 10 yıl
İnşallah herkeze hayırlı olur ..
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