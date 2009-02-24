HP ve Foxconn Türkiye'de PC fabrikası kuruyor, 2000 kişiye istihdam sağlanacak

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP ve sahip olduğu onlarca üretim tesisiyle OEM dünyasına yön veren isimlerden Tayvanlı merkezli Foxconn, Türkiye'de üretime geliyor. Teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan iki isim geçtiğimiz sene 50 milyon dolarlık yatırım ile Rusya'da bilgisayar üretimi tesis kuracaklarını açıklamıştı.

Hem iki firmadan hem de Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından yapılan açıklamaya göre, 60 milyon dolarlık yatırım ile kurulacak fabrikanın işletmesini Foxconn'un üstleneceği açıklanırken aylık ortalama 200.000 masaüstü bilgisayar üretileceği ve 2000 kişiye istihdam sağlanacağının altı çizildi.

Yeni tesiste üretilecek masaüstü bilgisayarların önemli bir kısmının Ortadoğu ülkelerine sevk edileceği bildirilirken, küresel ekonomik kriz dolayısıyla firmaların gelecek stratejilerini gözden geçirdiği bir ortamda yapılacak bu yatırımın son derece önemli ve stratejik olduğuna dikkat çekiliyor.

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