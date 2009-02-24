HP ve Foxconn Türkiye'de PC fabrikası kuruyor, 2000 kişiye istihdam sağlanacak

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP ve sahip olduğu onlarca üretim tesisiyle OEM dünyasına yön veren isimlerden Tayvanlı merkezli Foxconn, Türkiye'de üretime geliyor. Teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan iki isim geçtiğimiz sene 50 milyon dolarlık yatırım ile Rusya'da bilgisayar üretimi tesis kuracaklarını açıklamıştı.
Hem iki firmadan hem de Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından yapılan açıklamaya göre, 60 milyon dolarlık yatırım ile kurulacak fabrikanın işletmesini Foxconn'un üstleneceği açıklanırken aylık ortalama 200.000 masaüstü bilgisayar üretileceği ve 2000 kişiye istihdam sağlanacağının altı çizildi.
Yeni tesiste üretilecek masaüstü bilgisayarların önemli bir kısmının Ortadoğu ülkelerine sevk edileceği bildirilirken, küresel ekonomik kriz dolayısıyla firmaların gelecek stratejilerini gözden geçirdiği bir ortamda yapılacak bu yatırımın son derece önemli ve stratejik olduğuna dikkat çekiliyor.
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diğer yönüne gelince; reno ve ford da ülkemde üretiliyor ama ithal otomobillerden çok daha ucuza alabiliyor muyuz sorarım.mesela almanya'da 23000eu olan bmw burada 65000eu.peki hani yurtdışına da satıyoruz diye övündükleri o araçlar (ki;demirel hazretleri sanki kendi malıymış gibi koç'a araziyi ford için hibe etmişti ya) ülkemde gerçek değerine,3500-10000tl arasına satılıyor mu?
bunların haricinde, elbette ülkede bu tür yatırımların olması güzel fakat yabancı değil yerli sermaye olmalı. en azından %60 yerli,%40 yabancı olmalı.
Ya tamam eleştir ama bknz foxconn kazaları demen, ülkede gazetelerin 2-3. sayfalarını okumadığın anlamına geliyor.
Yurtiçinde BMW o kadar pahalı ise o da ülkede filiz halinde (bknz tofaş, reno gibi) olan sanayiyi korumak ve kalkınmasını sağlamak içindir. Nitekim de bu şekilde biryerlere varılımış ve yakın zamanda kendi aracımızı üreteceğiz. Ama bu noktada mesele üretmek değildir, bunun geleceğinin nasıl sağlanacağıdır. Çeşitli yardımlarla bunun yapılacağından şüphe yok en azından devlet tarafından. Ama halk yerli sermayeyi 25 bin TL'ye bir oto alarak destekleyecek mi? Bu yüzden üretilecek ürün, şirketin geleceğini garantilemek açısından aceleyle değil çıtayı üstte tuttarak yapılmalıdır.
Bilişim sektöründe bu tür yatırımlar olması çok çok önemlidir. Yerli sermayeyle bu tür bir yatırımı getiremezsiniz çünkü bu bilgi birikimine sahip değilsiniz. Bu yüzden ilki, diğerlerinde olduğu gibi, yabancı sermayeyle olacak. Sonra ülkede bilgi-teknoloji arttıkça belki işlemci, belki ram belki de küçük ama çok çok önemli olan parçalar üreteceğiz.
Burada önemli olan aidiyat değil, böyle bir yatırımın ülkeye getireceği yeni çalışma alanıdır. Belki bir işlemcinin, ramin vb'nin üretim sürecini teorik olarak biliyor olabiliriz. Ancak bunu nasıl ve hangi sırayla yapılacağını bilmiyorsak anlamı yoktur.
mevlanalar bizden cıkmıştır