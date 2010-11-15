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HP yeni netbook modeli Mini 1103'ü duyurdu

8 yıl
10,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bağımsız araştırmaların sonuçlarına göre Acer ve Asus'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü netbook üreticisi olan HP, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Mini 1103 adını taşıyan yeni modelin mobil kullanıcılarla birlikte, profesyonelleri hedef aldığı belirtiliyor. Intel'in Pineview kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alan mini-bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N455 veya 1.83GHz'de çalışan Atom N475 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 10.1-inç WSVGA ekrana sahip olan netbook, 2GB'a kadar DDR3 bellek desteği, tercihe bağlı olarak her ikisi de 7200 devir/dakika hızlarında çalışan 160GB veya 320GB kapasiteli sabit disk seçenekleri ve GMA 3150 entegre grafik birimi ile birlikte geliyor.

Üzerinde üç adet USB 2.0 portu bulunan HP Mini 1103'de, VGA ve ses girişleri ile birlikte kart okuyucusu, dahili stereo hoparlörler ve mikrofon gibi detaylara yer veriliyor. VGA çözünürlüğünde internet kamerası bulunan netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteği ile gelirken, 3G ise opsiyonel seçenek olarak sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği HP Mini 1103, Aralık ayı içerisinde 299 dolar olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.


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tamtamam 8 yıl
Eskilerinden ne farkı var bunun?
paranın karşılığı çöp yığını,bide tr de 900 tl gibi fiyatlanırsa...
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