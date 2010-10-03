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HP yeni tepe yöneticisini buldu

8 yıl
3,4b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, iki aylık arayışın ardından yeni liderini buldu. Eski SAP tepe yöneticisi Léo Apotheker, şirketin başına tepe yöneticisi ve başkan olarak atanırken, eski Oracle yöneticisi Ray Lane de yeni sözcü oldu. HP yönetim kurulunun bağımsız üyesi Robert Ryan açıklamasıda yeni tepe yöneticisi Apotheker'in, teknoloji tutkusuyla dolu stratejik bir düşünür olması, sahip olduğu geniş küresel deneyim ve ispatlanmış operasyonel disiplini bizim yeni CEO olarak aradığımız şeydi dedi.

HP cephesinde yeni tepe yöneticisinin atanmasıyla birlikte, Ağustos ayından beri bu görevi geçici olarak üstlenen Cathie Lesjak, eski görevi olan CFO yani finanstan sorumlu üst yöneticilik görevine devam edecek.


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